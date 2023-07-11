Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Допингового дела не было». МОК – о разбирательствах с Сотниковой на Играх в Сочи

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала информацию о допинг-деле российской фигуристки Аделины Сотниковой. МОК заявил, что в отношении первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании не велось никаких допинговых разбирательств в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

«Допингового дела не было, поэтому МОК не может давать комментарии», – приводит ответ пресс-службы МОК на запрос о возможном допинговом деле в отношении Сотниковой «РИА Новости Спорт».

Напомним, первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка и тренер Аделина Сотникова призналась в положительной допинг-пробе после Олимпийских игр – 2014.