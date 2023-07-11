«Допингового дела не было». МОК – о разбирательствах с Сотниковой на Играх в Сочи
Поделиться
Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала информацию о допинг-деле российской фигуристки Аделины Сотниковой. МОК заявил, что в отношении первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании не велось никаких допинговых разбирательств в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
«Допингового дела не было, поэтому МОК не может давать комментарии», – приводит ответ пресс-службы МОК на запрос о возможном допинговом деле в отношении Сотниковой «РИА Новости Спорт».
Напомним, первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка и тренер Аделина Сотникова призналась в положительной допинг-пробе после Олимпийских игр – 2014.
Комментарии
- 11 июля 2023
-
16:09
-
15:36
-
14:10
-
13:23
-
13:15
-
13:09
-
13:03
-
12:53
-
12:31
-
10:54
-
10:01
-
04:12
- 10 июля 2023
-
23:56
-
21:26
-
20:04
-
19:52
-
19:11
-
18:00
-
16:14
-
14:11
-
13:16
- 9 июля 2023
-
19:45
-
18:08
-
17:40
-
15:28
-
10:56
-
10:48
-
10:30
-
10:16
-
10:03
- 8 июля 2023
-
19:20
-
19:06
-
18:45
-
18:39
-
17:58
Партнерский контент