Фетисов — об Олимпиаде: мы должны там быть с флагом или выступать за какую-нибудь Сирию

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что сборная России должна ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже с флагом и гимном.

«Я понимал в своё время, что спортсмены не виноваты в том, что произошло — горе-управленцы что-то недоработали. Поэтому я топил, как говорится, за то, чтобы мы принимали участие в Играх без флага, без гимна, чтобы все понимали, что это наши ребята. Сегодня ситуация поменялась. Тот статус, который нам предлагают, чуть ли не беженцев — это унизительная история. Конечно, каждый может принимать своё решение, ему с этим жить… Но сегодня, я считаю, мы должны там быть с флагом и гимном или выступать за какую-нибудь команду Сирии все вместе.

Сборная Сирии по хоккею? Да, и по хоккею, п любым видам спорта. И болеть за эту команду. Ну, это должен быть просчитанный вариант, а не реагировать на новые заявления МОК — дадим или не дадим статус», — сказал Фетисов в интервью «Комсомольской правде Спорт».