Путин: международные чиновники наносят ущерб олимпийскому движению, пренебрегают правилами

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о решениях международных спортивных чиновников в отношении российских и белорусских спортсменов.
«Наши спортсмены принимают и продолжать принимать участие в международных соревнованиях. Не буду говорить, что и как делают по этому поводу международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Бог с ними, они только, к сожалению, наносят ущерб олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами, странами, тем более в условиях каких‑то конфликтов», — приводит слова Путина «Матч ТВ».
В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал федерациям допустить на международные соревнования россиян и белорусов, не поддерживающих ситуацию на Украине. Помимо этого, МОК предложил не допускать до турниров атлетов, связанных с вооружёнными силами. Рекомендация также исключает участие представителей двух стран в командных соревнованиях.
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