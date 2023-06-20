МОК уравнял дистанции в лыжных гонках, начиная с Олимпиады 2026 года

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК), основываясь на предложениях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), уравнял дистанции лыжных гонок в мужских и женских соревнованиях, начиная с Олимпиады 2026 года, сообщает пресс-служба МОК.

Ранее гонка с раздельным стартом у мужчин проходила на дистанции 15 км, скиатлон — 30 км, марафон — 50 км, а у женщин те же дисциплины проводились на дистанциях 10, 15 и 30 км соответственно. По новым правилам гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон — 20 км, марафон — 50 км. Изменения коснулись и эстафеты. Если ранее у мужчин этапы были по 10 км, а у женщин — по 5 км, то теперь всем лыжникам независимо от пола предстоит бежать четыре этапа по 7,5 км.

Напомним, на Кубке мира, а затем на чемпионатах мира FIS уже уравняла мужские и женские дистанции.

Также МОК по предложению FIS сократил число участников командных соревнований в лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с трамплина с четырёх до двух.