МИД РФ — о допуске трансгендеров: такие нововведения МОК угрожают женскому спорту

В Министерстве иностранных дел (МИД) России критически высказались о допуске спортсменов-трансгендеров к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм.

«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество. О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печётся Томас Бах, в таком случае может идти речь?

Иначе говоря, мы станем свидетелями неолиберальной трансформации мирового спорта, навязывания мировому сообществу «новой нормальности» в спорте, которую, стоит отметить, разделяют далеко не все», — приводит слова представителя МИД «РИА Новости Спорт».