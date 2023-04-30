МИД РФ — о допуске трансгендеров: такие нововведения МОК угрожают женскому спорту
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России критически высказались о допуске спортсменов-трансгендеров к соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм.
«Такие нововведения ставят под угрозу существование женского спорта, ведь теперь к соревнованиям могут допускаться сменившие пол мужчины, имеющие явное физическое преимущество. О каких принципах честной игры и доступе к спорту без дискриминации, о которых так печётся Томас Бах, в таком случае может идти речь?
Иначе говоря, мы станем свидетелями неолиберальной трансформации мирового спорта, навязывания мировому сообществу «новой нормальности» в спорте, которую, стоит отметить, разделяют далеко не все», — приводит слова представителя МИД «РИА Новости Спорт».
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