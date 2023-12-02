Источник: в МОК есть внутренние противоречия по вопросу действий в отношении россиян

В Международном олимпийском комитете (МОК) есть разобщённость мнений касательно недавних действий организации в отношении российских спортсменов, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственный источник в МОК.

Ранее МОК одобрил смену спортивного гражданства для нескольких россиян без одобрения Олимпийского комитета России (ОКР) и без стандартного трёхлетнего карантина. Президент ОКР Станислав Поздняков назвал данное решение «произволом и беззаконием».

«Многие представители МОК считают, что это (одобрение смены спортивного гражданства без одобрения ОКР и стандартного трёхлетнего карантина) неправильно. Есть правила, почему МОК сам меняет регламент и правила игры по ходу событий? Так быть не должно. Логики в действиях МОК нет, этому многие удивляются. Получается, что логика только одна: не играет Россия, — это хорошо. МОК противоречит сам себе, люди это понимают», — заявил источник.