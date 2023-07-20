«Никто не верил, что я выиграю медаль в Пекине». Вик Уайлд — о бронзе Олимпиады-2022

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду россиянин Вик Уайлд рассказал о завоёванной на Олимпиаде 2022 года в Пекине бронзовой медали.
«Многие люди помогали, доверяли мне в Сочи, было очень много поддержки. В Китае я тоже чувствовал поддержку, конечно, но намного меньше. И никто не верил, что я выиграю медаль. Но мне это не важно. Я живу не для других людей, а для себя.
Могу сказать, что я многому научился в Пекине, когда получил бронзу, потому что я никогда не был в ситуации, когда можешь стать четвёртым. Когда ты соревнуешься за золото, то самый плохой результат – это серебро. Но в борьбе за третье место если ты проиграешь, то у тебя не будет ничего. Это было очень трудно. И я показал себе, что я могу сам справиться даже с такой ситуацией», — сказал Уайлд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Батразу Томаеву.
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