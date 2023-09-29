Журналистка USA Today: россиян надо выгонять с ОИ, они так и будут жульничать

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась против выступления россиян на Олимпийских играх.

«В спорте очень важно доверие публики. К примеру, лёгкая атлетика сильно потеряла в популярности из-за допинговых скандалов. Фигурное катание любят, и этот спорт по-прежнему интересен, но в США всё можно считать нишевыми видами спорта, кроме NFL. Телерейтинги остаются теми же, они не падают и не растут. Но фигурное катание должно собраться с силами. Если продолжить позволять…

Во-первых, россиян вообще не должны были пускать на Олимпийские игры. 2014 год, спонсированная государством допинг-схема, пересылка пробирок через дырку в стене, очищение мочи. Их надо было выгонять в 2016-м, в 2018-м – это как минимум. Каждый раз им позволяют вернуться или позволяют вернуться половине или трети из них, и МОК никогда не наказывал Россию. Или хотели наказать, но как-то позволяли вернуться.

Пока не выгнать россиян с Олимпиады или двух Олимпиад, олимпийский мир, мир фигурного катания и других видов спорта не должен удивляться, когда россияне обманывают. Они это делают, поскольку занимались этим в 2014 году, когда не понесли настоящего наказания. И это (скандал с Валиевой. — Прим. «Чемпионата») просто очередной пример.

Мы «шокированы», что россияне мошенничают на Олимпиаде и буквально затмевают любые другие события. Да нет, мы не должны удивляться. Это то, что делают россияне и, боюсь, продолжат делать, пока их не отстранят на пару Олимпиад. Это серьёзная проблема, и она никуда не уйдёт в ближайшее время. Никаких сомнений в этом нет», — сказала Бреннан в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.