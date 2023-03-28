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Глава МОК Бах назвал условия для допуска российских спортсменов к международным стартам

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на исполкоме организации в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.

«Исполком МОК принял решение сегодня отправить международным федерациям и организаторам международных соревнований следующие рекомендации:

— атлеты с российскими и белорусскими паспортами должны соревноваться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов;

— сборные команды атлетов, имеющих российские и белорусские паспорта, не могут быть представлены как участники международных соревнований;

— атлеты, которые активно поддерживают СВО, не могут соревноваться. Персонал, активно поддерживающий СВО, не может быть приглашён на международные соревнования;

— атлеты, которые имеют контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований. То же самое относится к персоналу;

— любые нейтральные атлеты, как и любые другие атлеты, должны соответствовать всем антидопинговым требованиям;

— санкции для тех, кто ответственен за СВО, белорусские и российские правительства, должны остаться в силе», — заявил Бах.