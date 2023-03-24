Елена Вяльбе: моё глубокое убеждение — без флага и гимна мы не должны ехать на Олимпиаду

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Нет у меня никаких ожиданий, честно сказать. Я думаю, что если они будут составлять некую декларацию, в которой будет написано, что спортсмен должен будет под чем-то подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо нас вообще никуда приглашать. Моё глубокое убеждение, что без флага и без гимна мы не должны ехать на Олимпийские игры, вот и всё», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что, согласно позиции организации, активная поддержка военной спецоперации со стороны спортсменов запрещена.