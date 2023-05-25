Жулин — о медалях командного турнира ОИ-2022: прекрасно понимаю, что нам их не дадут

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, почему, по его мнению, американские фигуристы плохо высказываются про Камилу Валиеву.

Напомним, после командного турнира Игр в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе Валиевой, сданной за полтора месяца до Олимпиады. Медали до сих пор не вручены, так как расследование продолжается.

«Ну вот Риппон — он же обижает Камилу Валиеву. Ну ты себя-то видел вообще? Где ты и где Камила Валиева? Она не высказывается о Риппоне, потому что он дерьмо. Вот и всё. У неё даже нет времени о нём разговаривать — она тренируется себе, прыгает четверной тулуп вот на такой высоте. А какой-то Риппон с несчастной Эшли Вагнер, которая никогда ничего не выигрывала, её обсуждают.

Поэтому я и сказал, что ему бы заткнуться. Мне просто обидно, что русских постоянно обижают. А обижают-то кто? Кто они такие?

Ждут медалей олимпийского командника? Вот! Они почему так хотят нас закопать — чтобы такие, как Риппон и Ледюк, стали олимпийскими чемпионами.

Тянет ли меня эта история с золотыми медалями? Нет. Я прекрасно понимаю, что нам их не дадут.

Может, и дадут, когда всё это закончится. Мне вообще кажется, что если всё закончится, очень многое повернётся обратно в нашу сторону. А если не закончится, то мы не увидим ни медалей, ни Олимпиад», — приводит слова Жулина «РИА Новости Спорт».