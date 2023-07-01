Щербакова: не каждое утро просыпаюсь с мыслью, что выиграла Олимпиаду, но она греет душу

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова сравнила своё представление о победе на Играх с тем, как всё было на самом деле.
«До Олимпийских игр я была уверена, что олимпийский чемпион до конца жизни просыпается с утра счастливым от той мысли, что «боже мой, я выиграл Олимпиаду», и каждое утро будет начинаться с этой мысли. Но опустошение у меня наступило намного раньше, чем я ожидала, буквально через пару секунд после проката произвольной. Я успела порадоваться, и после — какое-то выгорание, опустошение. При этом гора с плеч, потому что несколько дней были под пристальным контролем журналистов, камер. Каждая тренировка освещается. Настолько копился накал страстей внутри, что после последнего проката, когда я справилась, всё это выплеснулось, и я уже была такая «пустая», не очень понимала, что и как происходит. Но после пришло приятное осознание. Не каждое утро я просыпаюсь с такой мыслью, но она греет душу (улыбается)», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Сабрина Гаврилова.
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