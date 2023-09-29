Журналистка: если бы Валиеву и её партнёров наградили в Париже, это была бы катастрофа

Американская журналистка Кристин Бреннан высказалась о возможном проведении награждения победителей и призёров командного турнира по фигурному катанию Олимпиады 2022 года на предстоящих Олимпийских играх — 2024 в Париже. Напомним, спортсмены не получили медали из-за дела о допинге россиянки Камилы Валиевой.

«Надеюсь, медальная церемония состоится до того, как мы все умрём. Один из возможных исходов дела Валиевой – Россия сохранит золотые медали. Это совершенно точно возможно. В CAS могут решить, что она невиновна, что она защищённое лицо. В таком случае первое место останется у России, вторыми будут американцы, а третьими японцы.

Идея провести крутую медальную церемонию в Париже, несомненно, всплывала. Но нет никаких шансов, что подобная церемония состоится с Россией. В первую очередь организаторы Парижа-2024 воспротивятся. Невозможно, чтобы Россия была на вершине пьедестала, играл гимн России. Этого всего просто не может быть, пока идёт конфликт на Украине.

Скорее всего, в Париже будет очень небольшое число российских спортсменов, которые выступят как независимые атлеты, без флага, без гимна. Невозможно пригласить Валиеву и остальную группу, чтобы они получили там медали. Это была бы катастрофа. Вероятно, медали россиянам отправят по почте. Может, Россия свою церемонию награждения проведёт.

Возможно, США проведут свою отдельную церемонию или совместную с Японией. Не исключено, что американских фигуристов пригласят в Белый дом к президенту. Американцы очень довольны и серебром после двух бронзовых наград в этой дисциплине на прошлых Олимпиадах. Подняться на одну ступень – это большое достижение, и нет ничего плохого в серебре.

Если Россия останется на первом месте, это не позволит провести олимпийскую церемонию для этих чудесных спортсменов, которые столько времени ждут и терпят. Но если Россию дисквалифицируют и отстранят Валиеву, посмотрим, что случится. Тройка будет такой – США, Япония, Канада. И МОК, очевидно, хотел бы что-то провести на Олимпиаде в Париже. С Россией на вершине невозможно отпраздновать медали на Играх-2024, а с США – возможно», — сказала Бреннан в интервью на YouTube-канале TheSkatingLesson.