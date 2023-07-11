Корея попросит МОК проверить Сотникову на употребление допинга на Олимпиаде в Сочи

Олимпийский комитет Республики Корея заявил, что обратится к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой расследовать недавнее признание в допинге первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании, фигуристки и тренера Аделины Сотниковой.
«Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные. После того как мы соберём необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у неё положительный результат в пробе «А», но отрицательный результат в пробе «Б». Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что они смогут найти то, что они не могли найти в прошлом», – приводит слова представителя Олимпийского комитета Республики Корея Yonhap.
Напомним, на Олимпиаде в Сочи Сотникова заняла первое место, а второй стала Ким Ю На из Кореи.
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