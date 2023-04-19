Олимпийский комитет Армении — о российских атлетах: подлости от нас ждать не нужно

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян прокомментировал информацию о том, что его организация предлагала россиянам гимнасту Артуру Далалояну и фигуристу Артуру Даниеляну сменить спортивное гражданство и представлять Армению на международных соревнованиях.
«Приглашать россиян исподтишка, воспользовавшись их проблемами с допуском, неправильно и подло, мы к этому не имеем никакого отношения. Олимпийский комитет России — наш брат, и нам даже в голову не придёт кого-то переманивать. Неужели кто-то хочет вбить клин между нами? Ещё раз повторюсь, подлости от нас ждать не нужно», — сказал глава Олимпийского комитета Армении ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что спортивные организации Армении предложили спортсменам Далалояну и Даниеляну представлять Армению на соревнованиях, отказавшись от членства в сборной России. Оба атлета заявили, что никогда не согласились бы на такое предложение.
- 19 апреля 2023
-
14:38
- 14 апреля 2023
-
10:16
-
09:47
- 1 апреля 2023
-
12:03
- 30 марта 2023
-
17:57
- 28 марта 2023
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
17:34
-
17:25
- 26 марта 2023
-
12:53
- 24 марта 2023
-
14:00
- 23 марта 2023
-
10:28
- 18 марта 2023
-
00:45
- 16 марта 2023
-
16:20
- 15 марта 2023
-
18:08
- 8 марта 2023
-
10:36
- 5 марта 2023
-
11:40
-
11:32
- 22 февраля 2023
-
13:13
- 18 февраля 2023
-
17:50
- 14 февраля 2023
-
17:20
-
16:05
-
15:40
-
13:30
- 10 февраля 2023
-
12:26
- 9 февраля 2023
-
18:44
-
17:40
- 7 февраля 2023
-
18:00
-
16:18
-
12:57
- 2 февраля 2023
-
17:29
-
15:36
-
15:04