Олимпийский комитет Армении — о российских атлетах: подлости от нас ждать не нужно

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян прокомментировал информацию о том, что его организация предлагала россиянам гимнасту Артуру Далалояну и фигуристу Артуру Даниеляну сменить спортивное гражданство и представлять Армению на международных соревнованиях.

«Приглашать россиян исподтишка, воспользовавшись их проблемами с допуском, неправильно и подло, мы к этому не имеем никакого отношения. Олимпийский комитет России — наш брат, и нам даже в голову не придёт кого-то переманивать. Неужели кто-то хочет вбить клин между нами? Ещё раз повторюсь, подлости от нас ждать не нужно», — сказал глава Олимпийского комитета Армении ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что спортивные организации Армении предложили спортсменам Далалояну и Даниеляну представлять Армению на соревнованиях, отказавшись от членства в сборной России. Оба атлета заявили, что никогда не согласились бы на такое предложение.