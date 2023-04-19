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Олимпийский комитет Армении — о российских атлетах: подлости от нас ждать не нужно

Олимпийский комитет Армении — о российских атлетах: подлости от нас ждать не нужно
Артур Даниелян
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Генеральный секретарь Олимпийского комитета Армении Грачья Ростомян прокомментировал информацию о том, что его организация предлагала россиянам гимнасту Артуру Далалояну и фигуристу Артуру Даниеляну сменить спортивное гражданство и представлять Армению на международных соревнованиях.

«Приглашать россиян исподтишка, воспользовавшись их проблемами с допуском, неправильно и подло, мы к этому не имеем никакого отношения. Олимпийский комитет России — наш брат, и нам даже в голову не придёт кого-то переманивать. Неужели кто-то хочет вбить клин между нами? Ещё раз повторюсь, подлости от нас ждать не нужно», — сказал глава Олимпийского комитета Армении ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что спортивные организации Армении предложили спортсменам Далалояну и Даниеляну представлять Армению на соревнованиях, отказавшись от членства в сборной России. Оба атлета заявили, что никогда не согласились бы на такое предложение.

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