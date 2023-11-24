Швеция совместно с Латвией подала заявку на проведение зимних ОИ-2030

Шведский олимпийский комитет (SOK) и Латвийский олимпийский комитет приняли участие в дистанционном заседании Международного олимпийского комитета, на котором подали заявку на совместное проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, сообщает Delfi.lv.

Главным местом проведения соревнований будет Стокгольм, старты также пройдут в Эстерсунде, Фалуне, Ааре и Сёдерталье.

Швеция предложила Латвии партнёрство в проведении ОИ-2030 с целью использования трассы в Сигулде для соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону.

В ходе часовой презентации представители SOK рассказали о концепции проведения зимних Олимпийских игр и предварительное распределение олимпийских дисциплин по спортивным объектам с участием Латвии как партнера.

Основным условием для того, чтобы заявка считалась конкурентоспособной, являются гарантии шведского правительства, которые оно должно предоставить до конца марта 2024 года.

ЛОК уже получил согласие Риги и Сигулды на участие в организации зимних Олимпийских игр, приём спортсменов и болельщиков.

В ноябре свою кандидатуру на проведение Олимпийских игр 2030 года в Альпах подала Франция. Швейцария примет решение о подаче заявки в конце ноября. Также не исключено, что на проведение Игр-2030 будет претендовать американский Солт-Лейк-Сити, который в большей степени нацеливается на приём зимней Олимпиады в 2034 году.

Кандидаты на проведение зимних ОИ-2030 могут подавать заявки до конца февраля следующего года, а гарантии — до конца марта. Место проведения соревнований определится в июле.

Ранее стало известно, что старты по санному спорту, бобслею и скелетону на ОИ-2026 также пройдут за пределами страны-хозяйки Игр — Италии.