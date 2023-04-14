Минспорта Украины опубликовало приказ о запрете соревнований с россиянами и белорусами
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Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете национальным командам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси.
Ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта.
Украинские спортивные федерации обязаны будут отслеживать участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом Министерство молодёжи и спорта. В случае выявления участия россиян и белорусов в соревнованиях украинские делегации должны быть отозваны.
Ранее текст приказа опубликовал депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
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