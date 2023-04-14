Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Минспорта Украины опубликовало приказ о запрете соревнований с россиянами и белорусами

Минспорта Украины опубликовало приказ о запрете соревнований с россиянами и белорусами
Комментарии

Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете национальным командам страны участвовать в соревнованиях, где присутствуют спортсмены из России или Беларуси.

Ограничения относятся ко всем представителям национальных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, а также паралимпийским видам спорта.

Украинские спортивные федерации обязаны будут отслеживать участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать об этом Министерство молодёжи и спорта. В случае выявления участия россиян и белорусов в соревнованиях украинские делегации должны быть отозваны.

Ранее текст приказа опубликовал депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Материалы по теме
Сборная Украины может сняться с чемпионата Европы по футболу из-за приказа о бойкоте
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023