Украинским спортсменам запретили соревноваться с россиянами. Об этом сообщается в соответствующем приказе Министерства молодёжи и спорта Украины, который опубликовал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
«Запретить официальным делегациям национальных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях олимпийских и неолимпийских видов спорта, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Беларуси», – говорится в документе.
Согласно положениям приказа в случае нарушения требования спортивные федерации будут лишены статуса национальных. Также приказ поручает чиновникам министерства отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены.
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