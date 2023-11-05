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Песков: МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма

Песков: МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков критически высказался о текущей политике Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма. Это очень, конечно, печально наблюдать», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Ранее МОК предостерёг спортсменов от дискриминации соперников на фоне обострения палестино-израильского конфликта. «Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств», — заявил один из представителей МОК. Данные слова явно противоречат позиции комитета по россиянам и белорусам, которые забанены из-за ситуации на Украине.

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