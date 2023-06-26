«Мужественный человек!» В ОКР отреагировали на видео с тренировки Романа Костомарова

В Олимпийском комитете России (ОКР) отреагировали на первое видео с тренировки олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира в танцах на льду Романа Костомарова, который восстанавливается после тяжелейшей болезни.

«Сегодня олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал первое после долгого вынужденного перерыва видео своей тренировки! Мужественный, стойкий человек! Настоящий чемпион! Так держать! От всей души желаем Роману сил и крепости духа!» — говорится в социальных сетях организации.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.