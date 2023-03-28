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МОК объявил требования к форме российских спортсменов на международных турнирах

МОК объявил требования к форме российских спортсменов на международных турнирах
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Международный олимпийский комитет опубликовал требования к экипировке российских и белорусских спортсменов, которые будут участвовать в международных соревнованиях.

«Форма российских спортсменов для участия в международных соревнованиях должна быть полностью белой или одноцветной», — говорится в заявлении МОК.

Напомним, ранее сегодня глава МОК Томас Бах выступил за возвращение россиян и белорусов на международные соревнования. Ряд стран выступили против такого решения, однако МОК проводил консультации со всеми участниками олимпийского движения.

Также Бах назвал ряд условий для допуска спортсменов из обеих стран к международным стартам. При этом глава МОК подчеркнул, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов будет принято позднее.

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