В Госдуме готовят законопроект о выплате спортсменами компенсации при смене гражданства

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту готовит законопроект, обязывающий российских спортсменов выплачивать компенсацию в случае смены гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

«В случае, если спортсмен, являющийся или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации, зарегистрирован (заявлен) спортивной федерацией иностранного государства и (или) иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации (российским организациям), осуществившей (осуществившим) его спортивную подготовку, в размере расходов, понесённых на его спортивную подготовку», — говорится в тексте законопроекта.

Также отмечается, что спортсмен может быть освобождён от выплаты компенсации, если в течение трёх лет до момента его регистрации (заявки) в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства он не являлся кандидатом в спортивную сборную команду России. Спортсмен также может быть освобождён от компенсации, если он или его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно.

Отмечается, что порядок расчёта и компенсационной выплаты разрабатывается соответствующей общероссийской спортивной федерацией и утверждается федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.