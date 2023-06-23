Американский фигурист Эван Бэйтс, выступающий в танцевальном дуэте с Мэдисон Чок, высказался о награждении олимпийскими медалями Игр-2022 в Пекине, которого спортсмены ждут уже 500 дней.

Награждение было отменено из-за известия о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном за полтора месяца до Игр. МОК заявил, что награждение состоится после окончания расследования. Слушания назначены на конец сентября.

«Вы хотите пересечь финишную черту и получить награду за гонку, за то, чего вы достигли в этот момент. Восклицательный знак в предложении не должен появляться, например, через 10 фраз или в следующем абзаце.

В Пекине Бах заверил нас, что, когда этот вопрос будет решён, они сделают всё, чтобы организовать церемонию награждения, соответствующую нашим ожиданиям. На что мы сказали: «Мы бы хотели этого вчера».

Если бы я мог что-то изменить в антидопинговом движении, это было бы повышение прозрачности и сокращение временных рамок. Карьера у спортсмена-олимпийца короткая. Считаем четырёхлетними циклами, а прошло почти два года. Такой позор, что по прошествии стольких месяцев этот момент так и не наступил, и всё ещё нет решения», — приводит слова Бэйтса AP News.