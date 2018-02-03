Норвегия в Пхёнчхане-2018: династия Торесенов и надежды на четвертьфинал

Мы продолжаем представлять участников хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Южной Корее. На очереди сборная Норвегии.

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История выступлений

Сборная Норвегии в двенадцатый раз сыграет на олимпийском хоккейном турнире, и предыдущие попытки этой скандинавской сборной нельзя назвать успешными. Дебютировала норвежская национальная команда на домашней Олимпиаде в Осло в 1952 году. Под руководством канадского тренера Бада МакИчерна норвежцы проиграли все восемь встреч турнира, уступив даже сборной Польши. Следующий раз сборная Норвегии участвовала в Играх в 1964 и 1968 году, но скандинавы оба раза проигрывали квалификационные матчи и отправлялись разыгрывать места с 9 по 16 в группе В.



На следующей Олимпиаде в 1972 году был зафиксирован формально лучший результат норвежской хоккейной сборной на Играх. Формально потому, что на турнире в Саппоро не было канадской сборной, и Норвегии в итоге удалось занять восьмое место, обыграв команды Японии, Швейцарии и Югославии.

В 80-е и 90-е годы норвежский хоккей немного окреп, и национальная сборная приняла участие в пяти подряд Олимпиадах. Впрочем, на этих Играх Норвегия стабильно занимала последние места в своей подгруппе, не выиграв ни разу. Вкус олимпийских побед скандинавская команда испытала лишь на турнирах 1992 и 1994 годов, когда для определения мест с 9 по 12 назначались отдельные матчи.



Современная история норвежской сборной на Олимпиадах ведёт начало с Игр в Ванкувере. Именно тогда впервые в 21 веке скандинавы попали на самый престижный международный турнир. Играли норвежцы и в Сочи, но результаты на этих Олимпиадах не сильно отличаются от выступлений в прошлом столетии. В 2010 году подопечные Роя Йохансена, проиграв все матчи в группе, уступили Словакии в квалификации плей-офф и заняли итоговое десятое место. А через четыре года история повторилась, с той лишь разницей, что норвежцы в подгруппе не набрали ни одного очка, затем уступили России в квалификации и стали абсолютно худшей командой турнира.

Если Анже Копитар для Словении – культовая фигура, а Леон Драйзайтль – абсолютно лучший немецкий хоккеист современности, то отсутствие Матса Цуккарелло в Пхёнчхане норвежцы должны перенести безболезненно.

На Игры в Корею норвежская команда, кстати, могла и не попасть, так как начала квалификационный турнир с поражения от Казахстана. Но затем скандинавы обыграли французов и итальянцев, а казахстанцев подвело поражение от «трёхцветных», и сборная Норвегии вышла на свою третью подряд Олимпиаду.

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Главный тренер. Петтер Торесен

В то время как элитные сборные мирового хоккея частенько меняют своих наставников, в Норвегии долгое время царила стабильность, хотя результаты команды и не радовали. Рой Йохансен возглавил норвежскую сборную в 2001 году, и не покидал этот пост целых 15 лет. Последним турниром для Йохансена стал ЧМ-2016 в России, после чего он вернулся к клубной работе с «Волеренгой», которую долгое время тренировал до национальной команды.



Преемником Йохансена стал Петтер Торесен, полный тёзка известного норвежского ориентировщика и отец форварда СКА Патрика Торесена. Как игрок Торесен-старший поиграл за «Волеренгу», «Сторхамар» и национальную сборную, с которой принял участие в трёх олимпиадах. Тренерскую карьеру Петтер начал с работы в молодёжной норвежской национальной команде, которую возил на турниры в 2000, 2001 и 2006 годах. Затем Торесен возглавил «Ставангер Ойлерз», в котором проработал вплоть до назначения в сборную, и выиграл с норвежскими «нефтяниками» три золота местного чемпионата.



Под руководством Торесена-старшего норвежская сборная выступила на ЧМ-2017, где скандинавам не хватило немного везения для попадания в плей-офф. Норвежцы обыграли французов и словенцев, но неожиданно уступили сборной Белоруссии. Но особенно обидными получились поражения от топ-сборных Чехии и Финляндии, которым норвежцы уступили только в овертайме. Впрочем, главный турнир прошлого сезона Петтер Торесен со своей сборной выиграл. Норвегия успешно преодолела финальную квалификацию на Олимпиаду-2018, о чём мы уже упомянули выше.

Кто не приехал из НХЛ. Матс Цуккарелло

Норвежская сборная, равно как и словенская с немецкой команды, в количественном плане не сильно пострадала от решения НХЛ не пускать игроков в Корею. Вот только если Анже Копитар для Словении – культовая фигура, а Леон Драйзайтль – абсолютно лучший немецкий хоккеист современности, то отсутствие Матса Цуккарелло в Пхёнчхане норвежцы должны перенести безболезненно. Нет, форвард «Рейнджерс», безусловно, талантливый хоккеист и полностью заслужил своей игрой право выступать в лучшей лиге мира, но для сборной Цуккарелло вряд ли бы стал творцом сенсации на корейском льду. Матс сделал своё дело в квалификации, когда набрал в 3 встречах 5 (2+3) очков, а вот если вспомнить Олимпиаду в Сочи, то там Цуккарелло ничем не запомнился, не набрав в трёх матчах ни одного результативного балла.

Помимо Патрика Торесена по-настоящему звёздных хоккеистов в составе норвежской сборной нет, но в целом у скандинавов будет достаточно крепкая и опытная команда.

Главной надеждой и звездой норвежской сборной в Корее, безусловно, станет нападающий СКА Патрик Торесен. Сын нынешнего главного тренера скандинавов давно и успешно выступает в Европе, а главные достижения Патрика связаны с КХЛ. В 2011 году он выиграл кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым», а через четыре года повторил этот успех со СКА. Торесена не было в нашей лиге два года, за это время он поиграл в чемпионатах Швеции и Швейцарии, а перед этим сезоном вернулся в Норвегию, где воссоединился с братом Стеффеном в «Сторхамаре». Но на родине Патрику, видимо, было скучно, и по ходу чемпионата он перешёл в СКА, где сразу же вспомнил былую результативность.

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Регулярно приезжает Торесен и в расположение национальной команды, где практически на каждом турнире становится лучшим бомбардиром. Олимпиада в Корее станет для Патрика третьей подряд, в Ванкувере он в 4 матчах набрал 5 (0+5) очков, а в Сочи выступил похуже – всего 2 (1+1) балла. В Пхёнчхане из-за отсутствия энхаэловцев уровень сопротивления защиты снизится, а значит у Торесена есть отличный шанс провести свой лучший международный турнир в карьере.

Фото: РИА Новости

Состав

Вратари: Ларс Хёуген («Фэрьестад»), Хенрик Хёукеланд («Тимра»), Хенрик Хольм («Ставангер»).

Защитники: Александер Бонсаксен («Исерлон»), Стефан Эспеланд («Клагенфуртер»), Юнас Холёс («Фрибург»), Йоханнес Йоханнесен («Ставангер»), Эрленд Лесунд («Мора»), Маттиас Нёрстебё («Фрёлунда»), Даниэль Сёрвик («Литвинов»), Хенрик Эдегорд («Фриск Аскер»).

Нападающие: Андерс Бастиансен («Фриск Аскер»), Кристиан Форсберг, Эрик Салстен (оба — «Ставангер»), Людвиг Хофф (университет Северной Дакоты), Томми Кристиансен, Никлас Роэст (оба — «Спарта» Сарпсборг), Кен-Андре Олимб, Матис Олимб (оба — «Линчёпинг»), Александер Райшенберг («Спарта» Прага), Матс Россели Ольсен («Фрёлунда»), Мартин Рёймарк («Модо»), Патрик Торесен (СКА), Стеффен Торесен («Сторхамар»), Матиас Треттенес («Крефелд»)

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Помимо Патрика Торесена по-настоящему звёздных хоккеистов в составе норвежской сборной нет, но в целом у скандинавов будет достаточно крепкая и опытная команда. Любопытно будет посмотреть на Стеффена Торесена, отлично выступающего в норвежском чемпионате, и Андерса Бастиансена – результативного форварда из «Фриск Аскера». Могут проявить себя и братья Олимб из шведского «Линчёпинга», давно представляющие Норвегию на международном уровне. На первый серьёзный турнир отправится молодой Людвиг Хофф, выступающий в NCAA.

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Линия обороны норвежцев значительно уступает нападению по уровню, и здесь наверняка и будут крыться главные проблемы скандинавов на турнире. Ни один из защитников, которых взял в Корею Петтер Торесен, не может занести текущий клубный сезон себе в актив, а из знакомых российскому болельщику имён можно выделить только Юнаса Холёса, два сезона отыгравшего за «Локомотив». Во вратарской линии сборной Норвегии просматривается явный первый номер: с не самой лучшей обороной в Корее многое будет зависеть от экс-голкипера минского «Динамо» Ларса Хёугена.

В целом, сборная Норвегии ровно наполовину обновила состав по сравнению с Играми в Сочи, но главные действующие лица, за исключением Матса Цуккарелло, остались те же.

Турнирные перспективы

На групповом этапе Олимпиады норвежцы сыграют со сборными Швеции, Финляндии и Германии, и у подопечных Петтера Торесена есть отличные шансы избежать последнего места в группе: в поединке со сборной Германии норвежцы не будут выглядеть аутсайдерами. Формат турнира предполагает, что все сборные в любом случае сыграют в квалификации плей-офф, и возможная победа над немцами позволит Норвегии рассчитывать на не самого сильного соперника в первом раунде игр на вылет. Если Петтеру Торесену удастся впервые в истории Олимпиад вывести Норвегию в четвертьфинал Игр, то наверняка в стране это будет приравнено к государственному празднику. Впрочем, если норвежцы в очередной раз провалятся на Олимпийском турнире, то из этого вряд ли кто-либо сделает большую трагедию.