«Я ни о чём не жалею». Как российская конькобежка отказалась ехать на Олимпиаду в Корее

На предстоящих Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские спортсмены уже привычным образом будут выступать без использования национальной символики. Впервые с нашей командой это произошло четыре года назад, когда за пару месяцев до соревнований в Пхёнчхане сборную России лишили флага и гимна.

Сама процедура допуска на Игры проходила сложнейшим образом. Чтобы получить разрешение на участие в Олимпиаде, нашим спортсменам требовалось специальное приглашение от МОК, которое выдавалось только тем атлетам, которые никогда не были уличены в нарушениях допинговых правил. По этой причине за бортом соревнований остались многие россияне, а вот конькобежка Ольга Граф отказалась от поездки в Южную Корею самостоятельно.

«Спорт стал разменной монетой в грязных играх»

30 января 2018 года, за несколько дней до старта Олимпиады в Южной Корее российская спортсменка опубликовала мощное заявление в своём «инстаграме».

«Как спортсмен и как гражданин я крайне негативно отнеслась к решению МОК о допуске России на Игры под нейтральным флагом, тем не менее была готова отстаивать честь страны даже на этих дискриминационных и унизительных условиях. Но в конце января мы узнали о том, что большинство спортсменов нашей конькобежной сборной не смогут выступить на Олимпиаде, а значит, всем моим надеждам в борьбе за олимпийский пьедестал не суждено сбыться из-за того, что спорт стал разменной монетой в грязных политических играх.

Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получило более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь, в их числе и мои партнёры по командной гонке. Это исключает возможность участия олимпийских атлетов из России в дисциплине «командная гонка преследования».

В связи с лишением нас возможности бороться за олимпийский пьедестал в командной гонке я не принимаю приглашение МОК на XXIII зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане», – заявила Граф.

Причиной своего отказа от поездки в Корею Ольга назвала решение МОК не допустить до участия в турнире её партнёров по национальной команде – Екатерину Шихову и Анну Юракову. А ведь в феврале 2017 года россиянки (Граф, Шихова и Воронина) заняли третье место на чемпионате мира, а всего за месяц до Олимпиады тем же составом (плюс запасная Юракова) взяли серебро и на домашнем чемпионате Европы. В Южной Корее девушки могли претендовать на борьбу за бронзу, но исключение Шиховой и Юраковой лишило команду надежд на медали.

Именно к выступлению в командной гонке Граф целенаправленно готовилась на протяжении всего сезона, и потеря этой возможности лишила её мотивации ехать в Корею. При этом никто ей не мешал выступать в других дисциплинах, таких как 1500 и 3000 метров. Но от этого шанса Граф, чей пик в индивидуальных гонках остался далеко в прошлом, отказалась по своей воле.

Главная гонка в жизни

Четырьмя годами ранее Ольга стала настоящим героем домашней Олимпиады. Именно Граф принесла в сочинскую копилку российских медалей первую награду. Во второй день Игр на тот момент 30-летняя конькобежка сенсационным образом выступила на дистанции в 3 км. На катке в Сочи, относящемся к категории равнинных, Граф побила национальный рекорд, установленный в высокогорном Калгари. Именно в Канаде обычно ставятся самые быстрые секунды в этом виде спорта, которые очень затруднительно побить на аренах Европы.

Российский рекорд Светланы Высоковой держался с 2005 года. В главной гонке жизни Ольга завоевала бронзу, уступив только признанным мастерам этой дисциплины – голландке Ирен Вюст и чешке Мартине Сабликовой. Спустя 10 дней россиянка едва не сотворила ещё одно спортивное чудо, всего 0,11 секунд уступив в борьбе за третье место на 5-километровой дистанции.

Но Граф всё-таки добралась до второй олимпийской медали, выиграв бронзу в команде вместе с Шиховой, Екатериной Лобышевой и Юлией Скоковой. В забеге за бронзу россиянки на 2,84 секунды опередили сборную Японии. Все мы знаем, что впоследствии наши спортсмены потеряли многие медали, завоёванные в Сочи, но к Граф никогда не возникало вопросов.

«Нельзя ни о чём жалеть»

Вообще, в сборной России Граф дебютировала довольно поздно – в 24 года. При этом она долгое время не могла пробиться на главные соревнования и пропустила Олимпиаду в Ванкувере. Лишь в следующем сезоне она впервые выступила на чемпионате мира на отдельных дистанциях, где заняла 18-е место. Олимпиада в Южной Корее могла бы стать второй в её карьере, но Ольга приняла решение бойкотировать Игры.

«Ольга чётко изложила свою позицию, мы эту позицию понимаем. Два её партнёра не получили приглашение на Олимпиаду в командной гонке, это та дисциплина, к которой она готовилась, а в итоге не сможет выступить. Мы изначально говорили, что поддержим любое решение спортсмена. Это выбор Ольги», — говорил в интервью изданию «Р-Спорт» президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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Свою спортивную карьеру конькобежка продолжала вплоть до декабря 2021 года. Всего месяц назад двукратный бронзовый призёр Сочи-2014, серебряный призёр чемпионата мира – 2014 в классическом многоборье, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2015-2017) на отдельных дистанциях объявила об уходе из профессионального спорта.

Сразу после завершения карьеры Ольга дала интервью изданию matchtv.ru, в котором ещё раз ответила на вопрос о ситуации четырёхлетней давности.

«Ни о чём не жалею. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Нельзя ни о чём жалеть. Я сделала выбор. Это было моё решение», – сказала Граф. Теперь Ольга сосредоточена на материнстве и за стартами конькобежцев на Олимпиаде в Пекине будет наблюдать уже в роли зрителя.