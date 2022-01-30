На Олимпиаде-2018 россиянку называли девушкой Бонда. Куда пропала кёрлингистка Брызгалова?

Анастасия была обладательницей медали Игр лишь неделю — потом у её мужа нашли допинг.

Девушка Бонда, секс-символ Олимпиады, российская Анджелина Джоли – как только не называли российскую кёрлингистку Анастасию Брызгалову, выступавшую на Играх-2018. Все восхищались её красотой, грацией и силой. Дополнительный интерес к ней подогрело завоевание бронзовой награды и даже скандал с её лишением – у партнёра и супруга обнаружили допинг.

А как сейчас поживает звезда Олимпиады-2018? Почему её не будет в Пекине?

Спорт и любовь

Свою карьеру Брызгалова начала в классическом женском кёрлинге, но самым высоким достижением там стала бронза на молодёжном чемпионате мира — 2014. Анастасия параллельно выступала в смешанных командах, где и познакомилась с Александром Крушельницким. В 2012 году, уже после трёх лет знакомства, кёрлингисты стали парой.

Завоевав два серебра чемпионатов России среди смешанных пар, Анастасия и Александр увлеклись дабл-микстом. На первом национальном турнире спортсмены заняли лишь пятое место, но год спустя пришли победы: сперва на ЧР, а потом на этапах Мирового тура и на чемпионате мира. Интересно, что тренеры поначалу были против отношений спортсменов, Крушельницкому даже предлагали встать в пару с другой девушкой, но он наотрез отказался.

В 2017-м Брызгалова и Крушельницкий сыграли свадьбу и уже в статусе супружеской пары отбирались на Олимпийские игры – 2018, где и дебютировала дисциплина дабл-микст.

Герои кинофильма

Россияне успешно отобрались на Игры и отправились в Пхёнчхан. Крушельницкий и Брызгалова приковали к себе внимание с первых дней турнира не только благодаря успешным выступлениям, но и из-за внешнего вида. Иностранные болельщики стали сравнивать российских кёрлингистов с героями кинофильмов: мистером и миссис Смит, Бондом и его девушкой. Тренд только усилился после забавного твита журналиста Yahoo! Sports Дэна Ветцела.

«Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий — на героя из фильма «Форсаж». Русские троллят весь мир, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как двойные агенты», – написал Ветцел в своём «твиттере».

Людей интересовала ещё и личная жизнь спортсменов. Многие активно следили за тем, как скажутся на молодых супругах стресс и нервозность Олимпиады. Как потом рассказала Брызгалова, споры в семье из-за спорта возникали, но они быстро решались.

«У нас было такое, что мы ругались на тему «ну почему ты не можешь сделать лучше?» и тому подобное. Но последние две игры мы провели очень спокойно и собранно. Даже вчера, когда не получилось в восьмом энде, мы ничего не выясняли и были одной командой».

Отношения кёрлингистам помогали. Только благодаря друг другу россияне пережили поражение от Швейцарии в полуфинале (5:7) и вышли бороться за медали в матче за третье место.

Новость по теме Крушельницкий будет присутствовать на заседании по своему делу в CAS

13 февраля Брызгалова и Крушельницкий сотворили чудо, завоевав в матче с норвежцами бронзу. Эта медаль стала первой и пока последней для российского кёрлинга на Олимпиадах. Но уже буквально через пару дней россияне были лишены бронзы, так как в допинг-пробе Александра был обнаружен мельдоний. Спортсмен не понимал, как он попал в организм, тем более было официально установлено, что доза – однократная. Но отрицать факт нарушения правил было бессмысленно – 22 февраля у россиян отобрали медаль.

«Вопрос остаётся открытым»

Драма с мельдонием не сказалась на личной жизни спортсменов, но круто поменяла их карьеры. Александр уже четыре года отбывает дисквалификацию, которая завершится 12 февраля 2022 года. Анастасия же, чтобы не заканчивать карьеру, начала выступать с Алексеем Тимофеевым, а потом вернулась в женский кёрлинг. Вместе с командой Алёны Ковалевой они стала четвёртой на чемпионате Европы, пятой на чемпионате мира, а также выиграла чемпионат России.

В мае 2020 года Анастасия после паузы в выступлениях объявила о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу. Причём сделала это довольно неоднозначно.

«За прошедший год я получала очень много вопросов и практически не давала на них ответов. Наверное, было тяжело или я не до конца верила в происходящее. Но на сегодняшний день это самое правильное и взвешенное решение! Закончила ли я свою профессиональную карьеру спортсмена? Да. Навсегда ли? Этот вопрос остаётся открытым», – объяснила Анастасия.

В конце марта 2021 года Анастасия и Александр впервые стали родителями. У пары родилась дочка. Сейчас малышка ходит вместе с мамой на тренировки и, как шутит сама Брызгалова, через 20 лет будет говорить, что занимается кёрлингом с рождения.