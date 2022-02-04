Антирекорд и разбитые мечты. Как российские биатлонисты провалились на Олимпиаде-2018

Игры в Пхёнчхане стали настоящим ужасом для сборной России по биатлону. На Олимпиаду-2018 не допустили не только лидеров команды, но и большую половину спортсменов. Отправившиеся в Корею Антон Бабиков, Татьяна Акимова, Матвей Елисеев и Ульяна Нигматуллина (тогда Кайшева) провалились, не просто не завоевав медали, а ни разу не заехав в топ-10. А ещё в это время в команде был конфликт, о котором говорили биатлонисты.

Хуже, чем в Пхёнчхане, российскому биатлону точно не было.

Нежеланные

Движение к провалу началось ещё задолго до Олимпиады. В декабре 2017 года Россия едва не осталась совсем без Игр из-за допинговых историй, однако, к счастью, всё-таки поехала на турнир, но в нейтральном статусе. Часть депутатов предлагала бойкотировать Олимпиаду, однако спортсмены были против этого.

Согласно требованиям Международного олимпийского комитета (МОК), на Олимпийские игры могли ехать только чистые атлеты, ранее никогда не попадавшиеся на употреблении допинга. Из-за этого мимо Игр сразу «пролетели» Ирина Старых и Александр Логинов. Хотя они и пытались бороться, подавая протесты в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Позднее возникла другая проблема – для участия в Олимпийских играх спортсмены из России должны были не только завоевать место в составе сборной и оформить нужные документы, но и получить официальное приглашение от МОК. В конце января президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов выступил с сенсационным заявлением: приглашения на Олимпиаду из 11 человек получили только трое: Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Позднее к ним присоединился и Матвей Елисеев.

МОК сразу заверил, что, если спортсмен не получил приглашение, это не значит, что его подозревают в допинге. Но чёткую причину в организации назвать так и не смогли.

Новость по теме МОК: невключение в число приглашённых не означает, что спортсмен принимал допинг

Всё это накалило ситуацию до такой степени, что обсуждалось даже возможное неучастие биатлонистов в Олимпиаде. Тем не менее в России пытались «отвоевать» приглашения для спортсменов, но изменить решение никак не смогли. Олимпиаду в Пхёнчхане пропустили Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ольга Подчуфарова, Ирина Услугина, Виктория Сливко и Светлана Миронова.

«Я задаю вопросы Международному олимпийскому комитету, спортивным чиновникам: «Почему меня не пригласили на Олимпиаду?». И ответа нет до сих пор. Я думаю, что уже и не будет. Поэтому обидно, что те нападки, которые были, связаны, скорее всего, с международной внешней политикой. Я бы не сказал, что меня эта ситуация сломала, но очень утомила», — признавался Шипулин уже в конце 2018 года.

Неудачные

Даже когда на Олимпиаду поехали лишь четверо, была уверенность в том, что хотя бы одну медаль россияне привезут. Пускай все отправившиеся на Игры спортсмены были не звёздами, но как минимум Акимова считалась второй в команде после Юрловой, а Бабиков – одним из самых стабильных атлетов команды. Но в итоге что-то пошло не так – российские биатлонисты установили антирекорд, впервые не привезя с Олимпиады медалей.

Спринт сложился для команды безуспешно: Акимова стала 20-й, Кайшева – 33-й, Бабиков – 57-м, а Елисеев вообще не отобрался в пасьют с 83-го места. Гонка преследования прошла не лучше, результаты улучшил только Антон, переместившись на 40-е место, Ульяна и Татьяна откатились на 10-20 позиций назад.

Триумфом в тех условиях для россиян стала индивидуальная гонка. Именно в ней биатлонисты показали свои лучшие результаты на Играх. Акимова финишировала 15-й, оформив для сборной единственный заезд в топ-15. Бабиков занял 16-е место, Ниматуллина – 24-е, а Елисеев – 28-е.

«Когда у организма практически нет возможности побороться с лучшими, особого опыта не наберёшься. Больше для себя я почерпнул не из соревнований, а из подготовки. Мы не можем взять и бросить гонку. В каждой ситуации боролись как могли. На сколько хватало сил… Но сил сейчас немного, вот и не получалось бороться всерьёз», — заявил после одной из гонок Елисеев.

Ульяна Кайшева Фото: Al Bello/Getty Images

Благодаря не самым плачевным результатам только Татьяна из всей команды смогла отобраться в масс-старт, правда, гонка сложилась грустно. Россиянка заняла последнее, 30-е место.

В смешанной эстафете россияне планировали бороться за место в тройке, хотя тренер команды Рикко Гросс ставил целью топ-6. Снова не вышло – только девятое место и абсолютный провал на Играх. Кого-то серьёзно подвела стрельба, кого-то – ход.

Пока сборная Россия проваливалась, соперники и болельщики из других стран выражали недовольство и непонимание неучастием в Олимпиаде большей части российских спортсменов.

«Думаю, мы с Уле-Эйнаром не единственные, кто поддержал Шипулина. Многие спортсмены, с кем я общалась, не понимают, почему он не выступает здесь», — рассказывала Дарья Домрачева.

Недружелюбные

Как оказалось, провал биатлонистов отчасти был связан с атмосферой в команде. Из-за правил МОК на Игры не смогли поехать тренеры и специалисты, которые когда-либо работали со спортсменами, нарушившими антидопинговые правила. В итоге со сборной на Олимпиаду поехали лишь четыре специалиста, из которых было два тренера: Рикко Гросс и Николай Загурский. Всё это серьёзно сказалось на взаимопонимании в команде.

«С тренерами контактируем нормально. Их, правда, здесь всего два. С Рикко Гроссом общаемся, но у него хороший английский, у нас — средний. Соответственно, не по всем позициям можем нормально объясниться. То есть полноценного общения нет», — признавался Елисеев.

Позднее масла в огонь подлила и Татьяна Акимова, заявившая, что тренеры, которые не поехали на Игры, не контактировали с ней не только на протяжении Олимпиады, но и всего сезона. Также она посетовала и на сложные отношения в команде из-за ухода Виталия Норицына.

«Я очень сильно переживала по этому поводу, для меня это был большой стресс, который испытывала на протяжении всего сезона. Мне пришлось привыкать ко всему новому. Тем более в ситуации, когда тебя всё устраивало, ты был всем доволен. Когда тебе всё так резко обрезают, это вызывает только удивление. Мнение же большинства спортсменов вообще не учитывается».

Недовольство обстановкой выражал и Бабиков, сравнивший лыжников и биатлонистов.

«Есть такая настольная игра — «Дженга», и можно сказать, что у них эта башня из палочек ровно стоит, несмотря на выбитые палочки. Они продолжают биться и показывать нереальные результаты. У нас же выбили несколько палочек – и башня шатается и вот-вот рухнет. Лыжники выглядят здоровой и крепкой командой, хотя их тоже лишили лидеров. Они для нас пример того, как стойко можно бороться, несмотря на любые невзгоды», — признавался он.

Антон Бабиков Фото: Adam Pretty/Getty Images

Тренеры же видели проблему лишь в отсутствии лидеров команды, а биатлонные эксперты критиковали биатлонистов за резкие высказывания. И так тяжёлая ситуация из-за прессинга со стороны общественности усложнилась ещё больше. Не помогала даже поддержка не отправившихся на Игры спортсменов и болельщиков и тренеров из разных стран.

Как итог – Олимпиада стала для сборной России не только провальной по результатам, но и ужасно грустной из-за обстановки в команде и разбившихся надежд и мечтаний биатлонистов, не допущенных на Игры. Такого позора в СБР вынести не смогли, поэтому в марте Кравцов подал в отставку, взяв ответственность за провал на Играх.

В 2022 году в Пекин всё-таки приехали сильнейшие биатлонисты. С атмосферой в команде сейчас всё вроде бы в порядке. С готовностью – тоже. Так что ждём медалей на Олимпиаде.