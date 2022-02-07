Третий день Олимпиады порадует розыгрышем девяти комплектов медалей. Ждём золотой точки от Валиевой, надеемся на конькобежек и биатлонисток.

Россия на Олимпиаде-2022. Наши играют с Канадой в хоккей. Где смотреть трансляцию?

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине стартует третий медальный день. Нас ожидает розыгрыш девяти комплектов наград, и Россия вправе рассчитывать на пополнение копилки.

Важнейший момент дня – выступление Камилы Валиевой, которая должна триумфально завершить командный турнир в фигурном катании и принести российской команде второе золото на Олимпиаде. Естественно, если не случится форс-мажорных ситуаций.

Кроме того, мы можем рассчитывать на медали в конькобежном спорте. Российская команда в составе Елены Сохряковой, Евгении Лаленковой и Елизаветы Голубевой выступит на дистанции 1500 м. Есть надежда и на наших спортсменов в биатлоне и прыжках с трамплина.

Тем не менее этот день подготовил и другие интересные противостояния – не финальные. Например, утром наша женская сборная по хоккею попробует реабилитироваться за разгром от США в матче-классике – с Канадой.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

7 февраля, понедельник. День третий. Расписание трансляций

04:05. Кёрлинг. Микст. 13-й тур. США – Великобритания. «Матч! Игра», «Матч! Страна»

04:15. Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа. Первый канал

04:30. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Квалификация. «Матч! Страна»

05:15. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка. «Матч ТВ», «Матч! Арена»

05:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец. Первый канал

06:35. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа. Первый канал

07:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск. «Матч! Арена»

07:00. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал. «Матч! Страна»

07:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Россия – Канада. «Матч ТВ»

07:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Итог. Первый канал

08:30. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация. «Матч! Страна»

08:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка. «Матч ТВ»

11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м. «Матч ТВ»

12:00. Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка. «Россия 1»

14:30. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 1/4 финала. «Матч! Страна»

14:44. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. 1/4 финала. «Матч! Страна»

14:45. Прыжки с трамплина. Командные соревнования. 1-й раунд. «Матч! Арена»

15:13. Шорт-трек. Женщины. 500 м. 1/2 финала. «Матч! Страна»

15:20. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. 1/2 финала. «Матч! Страна»

15:41. Шорт-трек. Женщины. 500 м. Финал. «Матч! Страна»

15:51. Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Финал. «Матч! Арена»

15:52. Шорт-трек. Мужчины. 1000 м. Финал. «Матч! Страна»

16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Швейцария – Финляндия. «Матч! Игра»

16:30. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка. «Матч! Арена»