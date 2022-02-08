Россия на Олимпиаде-2022. 8 февраля. Большунов снова рубится с Клебо! Где посмотреть?

Биатлон, лыжи, коньки, сноуборд, фристайл, санный спорт – во вторник у нас могут быть медали почти везде! Устраивайтесь у экранов поудобнее.

8 февраля, в четвёртый день Олимпиады, будет разыграно 10 комплектов медалей. И российские спортсмены будут претендовать на награды почти во всех дисциплинах.

Само собой, мы будем ожидать второе золото в лыжах от Александра Большунова в рубилове с норвежцем Клебо. Но Александр будет не один: Россию также представляют Сергей Устюгов, Александр Терентьев и Артём Мальцев. Особое внимание приковывают и женские гонки: Непряева попробует превратить серебро в золото, а Ступак – взять в Пекине первую медаль.

Жарко будет и в сноуборде: в борьбу в параллельном гигантском слаломе вступит Вик Уайлд, а вместе с ним чемпионы мира Соболев и Логинов. Всё здорово у нас и среди девушек: 18-летняя чемпионка мира Софья Надыршина постарается принести России золото.

Впрочем, и это не все возможные финалы, которые могут нас порадовать. Нас ждёт мужская индивидуальная гонка на 20 км, в которой примут участие герои смешанной эстафеты Александр Логинов и Эдуард Латыпов, а также Максим Цветков и Карим Халили. Последим и за конькобежцами в составе Руслана Захарова, Даниила Алдошкина и Сергея Трофимова на дистанции 1500 м. А также за саночницей Ивановой в финальных заездах.

День откроют наши фигуристы во главе с Марком Кондратюком. Пока это будет лишь короткая программа, однако она должна настроить на победный лад. Последний матч на групповом этапе проведут отечественные хоккеистки, они сыграют с кризисной Финляндией.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

8 февраля, вторник. День четвёртый. Расписание трансляций

04:15. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа. «Россия 1»

05:00. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 1. «Матч ТВ»

05:22. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 2. «Матч ТВ»

05:40. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация. «Матч! Страна»

05:45. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 3. «Матч ТВ»

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант. «Матч! Арена»

06:07. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация. «Матч! Страна»

07:10. Хоккей. Женщины. Группа A. США – Канада. «Матч! Игра»

09:05. Кёрлинг. Микст. Матч за 3-е место. «Матч! Арена»

09:30. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала. «Матч ТВ»

09:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала. «Матч ТВ»

10:06. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала. «Матч ТВ»

10:15. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала. «Матч ТВ»

10:24. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала. «Матч ТВ»

10:30. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала. «Матч ТВ»

10:36. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место). «Матч ТВ»

10:41. Сноуборд. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал. «Матч ТВ»

10:43. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место). «Матч ТВ»

10:48. Сноуборд. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал. «Матч ТВ»

11:30. Биатлон. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка. «Россия 1»

13:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м. «Матч! Арена»

13:30. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Первый канал

13:55. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Первый канал

14:25. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Первый канал

14:35. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Первый канал

14:47. Лыжные гонки. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал. Первый канал

14:50. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка. «Матч ТВ»

15:00. Лыжные гонки. Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал. Первый канал

15:05. Кёрлинг. Микст. Финал. «Матч! Игра»

16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Финляндия – Россия. «Матч ТВ», «Матч! Игра!

16:35. Санный спорт. Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка. «Матч! Арена».