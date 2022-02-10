А ещё хоккеисты сойдутся в битве с Данией и Большунов зарубится с Клебо.

Россия на Олимпиаде-2022. Ждём первого золота в биатлоне! Где смотреть трансляцию?

В пятницу, 11 февраля, состоится седьмой игровой день Олимпийских игр, в ходе которого будет разыграно семь комплектов медалей. Россияне выступят как минимум в четырёх финалах.

Основная надежда на Александра Большунова, который стартует на дистанции 15 км. Наш лучший лыжник будет биться за золото с норвежцем Клебо и финном Нисканеном.

В конькобежном спорте на дистанцию в 10 000 м выйдет Александр Румянцев. Российские биатлонистки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова выступят в спринте. За медали будут биться скелетонисты Третьяков и Рукосуев.

Также сыграет мужская хоккейная команда. Подопечные Алексея Жамнова после невзрачного матча со Швейцарией встретятся с неожиданным лидером группы – Данией.

Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!

11 февраля, пятница. День седьмой. Расписание трансляций

04:05. Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Швейцария – Россия. «Матч! Игра»

04:30. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. «Матч! Страна»

04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал. «Матч! Арена»

06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант. «Матч! Арена»

06:00. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. «Матч! Страна»

07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. США – Чехия. «Матч! Страна»

07:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Дания – Россия. Первый канал

09:05. Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. Швейцария – Россия. «Матч ТВ», «Матч! Игра»

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Классический стиль. «Россия 1»

11:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м. «Матч! Арена»

11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Швеция – Словакия. «Матч! Игра»

12:00. Биатлон. Женщины. 7.5 км Спринт. Первый канал

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация. «Матч! Игра»

14:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/4 финала. «Матч ТВ»

14:18. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация. «Матч ТВ»

14:55. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/2 финала. «Матч ТВ»

15:04. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала. «Матч ТВ»

15:05. Кёрлинг. Мужчины. 4-й тур. Россия – Дания. «Матч! Игра», «Матч ТВ»

15:20. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. «Матч! Арена»

15:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал. «Матч ТВ»

16:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Латвия – Финляндия. «Матч! Арена», «Матч ТВ»

16:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. «Матч ТВ»