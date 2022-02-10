Россия на Олимпиаде-2022. Ждём первого золота в биатлоне! Где смотреть трансляцию?

В пятницу, 11 февраля, состоится седьмой игровой день Олимпийских игр, в ходе которого будет разыграно семь комплектов медалей. Россияне выступят как минимум в четырёх финалах.
Основная надежда на Александра Большунова, который стартует на дистанции 15 км. Наш лучший лыжник будет биться за золото с норвежцем Клебо и финном Нисканеном.
В конькобежном спорте на дистанцию в 10 000 м выйдет Александр Румянцев. Российские биатлонистки Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова выступят в спринте. За медали будут биться скелетонисты Третьяков и Рукосуев.
Также сыграет мужская хоккейная команда. Подопечные Алексея Жамнова после невзрачного матча со Швейцарией встретятся с неожиданным лидером группы – Данией.
Где смотреть трансляции соревнований Олимпиады, чтобы поболеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания всех каналов с эфирами. Смотрим и болеем!
11 февраля, пятница. День седьмой. Расписание трансляций
04:05. Кёрлинг. Мужчины. 3-й тур. Швейцария – Россия. «Матч! Игра»
04:30. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. «Матч! Страна»
04:30. Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. Финал. «Матч! Арена»
06:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант. «Матч! Арена»
06:00. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. «Матч! Страна»
07:10. Хоккей. Женщины. 1/4 финала. США – Чехия. «Матч! Страна»
07:10. Хоккей. Мужчины. Группа B. Дания – Россия. Первый канал
09:05. Кёрлинг. Женщины. 3-й тур. Швейцария – Россия. «Матч ТВ», «Матч! Игра»
10:00. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. Классический стиль. «Россия 1»
11:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м. «Матч! Арена»
11:40. Хоккей. Мужчины. Группа C. Швеция – Словакия. «Матч! Игра»
12:00. Биатлон. Женщины. 7.5 км Спринт. Первый канал
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация. «Матч! Игра»
14:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/4 финала. «Матч ТВ»
14:18. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация. «Матч ТВ»
14:55. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. 1/2 финала. «Матч ТВ»
15:04. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала. «Матч ТВ»
15:05. Кёрлинг. Мужчины. 4-й тур. Россия – Дания. «Матч! Игра», «Матч ТВ»
15:20. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. «Матч! Арена»
15:37. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал. «Матч ТВ»
16:10. Хоккей. Мужчины. Группа C. Латвия – Финляндия. «Матч! Арена», «Матч ТВ»
16:55. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. «Матч ТВ»
- 10 февраля 2022
-
21:59
-
21:51
-
21:38
-
21:30
-
21:28
-
21:09
-
21:09
-
21:00
-
20:43
-
20:40
-
20:22
-
20:18
-
20:10
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:46
-
19:31
-
19:30
-
19:19
-
19:09
-
19:05
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:54
-
18:49
-
18:28
-
18:27
-
18:26
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:10
-
18:00