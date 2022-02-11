МОК против Валиевой на Олимпиаде. Отстранение снято, но ещё могут лишить золота и наказать

Дело Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе продолжает набирать обороты. Международное агентство тестирования (ITA) сняло завесу молчания и выступило с заявлением по поводу ситуации с российской фигуристкой.

Стало официально известно, что проба Валиевой была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России. Аккредитованная ВАДА лаборатория сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат для запрещённого вещества триметазидина. После этого Валиева была временно отстранена.

В соответствии со статьёй 15 Антидопинговых правил МОК, применимых к зимним Олимпийским играм в Пекине, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещает спортсмену участвовать во всех соревнованиях.

Поскольку проба была собрана РУСАДА в преддверии зимних Игр, это дело не находится под юрисдикцией МОК и, следовательно, напрямую не управляется ITA. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК, ITA немедленно проинформировала Валиеву о том, что временное отстранение, наложенное на неё РУСАДА, является обязательным для МОК и спортсменке запрещается участвовать в соревнованиях, тренироваться, тренировать или участвовать в какой-либо деятельности во время зимних Олимпийских игр.

Валиева оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

МОК собирается опротестовать решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS). Решение необходимо озвучить до следующего соревнования, в котором должна принять участие Камила Валиева. Женский турнир на Олимпиаде начнётся 15 февраля.

Решение о результатах сборной России в командном турнире может быть принято Международным союзом конькобежцев (ISU) только после принятия окончательного решения по существу дела.