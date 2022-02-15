Валиева выдержала прессинг и отлично выступила на ОИ. Но судьи больше не щадят фигуристку

Олимпийские игры в Пекине, о которых так мечтали наши фигуристки последние четыре года, из праздника превратились в ночной кошмар. Вместо того чтобы обсуждать гениальность наших спортсменок, во всём мире говорят о допинговом скандале с Валиевой. Отразился он не только на Камиле, но и на остальных наших девушках — Александре Трусовой и Анне Щербаковой. Россиянки выступали в условиях жесточайшего прессинга. Но выдержали его.

Валиева допустила небольшую ошибку на тройном акселе, но откаталась настолько проникновенно, что не оставила конкуренткам и шанса. Трусова не изменила себе и вновь пошла на риск. Щербакова же сознательно облегчила программу и не прогадала.

Наши фигуристки на пути к российскому пьедесталу!

Грузинская россиянка долго держалась в лидерах

Первые разминки зачастую игнорируют даже самые преданные болельщики фигурного катания. Обычно спортсменки там выступают слабые, ошибающиеся даже на простейших прыжках. На Олимпиаде тенденция не изменилась, но с первых выступлений были сюрпризы. Украинка Анастасия Шаботова зашла на тройной аксель, но недокрутила его и упала, а дальше у девушки развалилась и вся программа. Следующей рискнула японка Мана Кавабэ, но и ей не удался ультрасложный прыжок. Тем не менее она смогла захватить лидерство по итогам первой группы участниц.

Во второй разминке чувственным и проникновенным выступлением поразила представительница Грузии Анастасия Губанова. Фигуристка отлично справилась с контентом из каскада флип-тулуп, двойного акселя и тройного лутца и надолго закрепилась в лидерах с 65,40 балла. Бросить вызов бывшей россиянке пыталась Мэрайя Бэлл. Американка выдала душевный прокат под нежную мелодию River Flows In You, но упала с каскада флип-тулуп. Двойной аксель и тройной лутц были исполнены чисто, но баллы она получила меньше Губановой, хоть и не намного — 65,38.

Японка Хигути поразила трикселем

Самой слабой оказалась третья группа участниц. Удачными выступлениями порадовали только чешка Элишка Бржезинова и белоруска Виктория Сафонова, но и им не удалось обойти Анастасию Губанову. Сместить представительницу Грузии с промежуточного первого места удалось японке Вакабе Хигути. Вице-чемпионка мира — 2018 выдала трогательный прокат под кавер на песню Элтона Джона, прекрасно справившись со всеми прыжковыми элементами. Вакаба исполнила отличный тройной аксель, каскад лутц-тулуп и тройной флип, но баллы получила достаточно скромные — 73,51 балла.

Главная надежда США в женском одиночном катании Алиса Лью рисковать не стала. Вместо запланированного тройного акселя американка исполнила двойной. Помимо этого, Лью приземлила тройной флип и каскад лутц-тулуп. Прокат у Алисы получился яркий и эмоциональный, но судьи его оценили строго — в 69,50 балла.



Бельгийка Луна Хендрикс, не раз превосходившая наших фигуристок в короткой программе, на этот раз справилась неидеально. Девушка неуверенно приземлила каскад лутц-тулуп и коснулась рукой льда на двойном акселе. Тройной флип был исполнен безошибочно. Судьи традиционно высоко оценили компоненты бельгийки, благодаря чему она получила внушительные баллы — 70,09.

Валиева допустила ошибку и едва не расплакалась на льду

Много ярких и талантливых фигуристок выступило в короткой программе, но все ждали появления лишь одной — Камилы Валиевой. Последние дни весь мир следит за развитием допингового скандала с ученицей Тутберидзе. Сама же Камила всё это время испытывает дичайший стресс.



«Уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом уже эмоционально устала. Поэтому слёзы… Счастья, наверное, и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свой результат», — сквозь слёзы говорила Валиева Первому каналу.



За моральное состояние фигуристки было страшно. Не каждый в 15 лет может выдержать такой тяжелейший прессинг. Трудно представить, с какими мыслями Камила выходила на лёд. То, что в её душе творится буря, было видно даже по выражению её лица. Валиева из юной девочки будто превратилась в повидавшую все тяготы жизни взрослую девушку. После всего произошедшего её прокат уже смотрелся с абсолютно другими эмоциями.

Давление всё-таки сказалось на Камиле. В начале проката она совершила несвойственную для себя ошибку на тройном акселе — степаут. Но оставшуюся часть программы она исполнила безупречно — тройной флип и каскад лутц-тулуп получились отлично. В интерпретации Валиева превзошла саму себя. Так чувственно и эмоционально она ещё не каталась. Камила вложила все чувства в этот прокат, будто понимая, что его могло и не быть. В конце выступления девушка с трудом сдерживала слёзы. Зал рукоплескал ей стоя.



Встретившись с тренерами, Камила нашла в себе силы улыбнуться. Но оценки она ждала в напряжении. Судьи оценили прокат россиянки со всей строгостью, всего в 82,16 балла. Таких оценок Валиева в этом сезоне ещё не видела. Девушка была заметно расстроена и замотала головой. Тем не менее ей удалось удержаться в лидерах по итогам короткой программы.



Вслед за Камилой на лёд вышла представительница Южной Кореи Ён Ю. Девушка выдала отличный прокат, исполнив тройной аксель, каскад лутц-тулуп и тройной флип. Однако судьи усмотрели на некоторых прыжках недокруты, из-за чего Ю получила скромные 70,34 балла.

Трусова и Щербакова идут по разным дорогам

Не менее тяжело выступать во всей этой обстановке было и Александре Трусовой с Анной Щербаковой. Напряжение, которое испытывают сейчас их тренеры и одногруппница, наверняка передалось и им. Но девочки держатся очень стойко. Саша не изменяет себе и продолжает рисковать. Девушка смело зашла на тройной аксель, но традиционно упала с него. Остальные элементы — тройной флип и лутц-тулуп — были исполнены безупречно. После выступления Трусова была немного расстроена и разводила руками. Но о своём риске она уж точно не жалела. Даже с ошибкой Саша получила неплохие баллы — 74,60. Отыгрываться традиционно придётся в произвольной.

Щербакова, в отличие от Трусовой, от лишнего риска отказалась. Девушка облегчила программу, заменив лутц-риттбергер на лутц-тулуп. Коронный каскад не раз подводил чемпионку мира в этом сезоне, поэтому пойти на упрощение было самым логичным решением. Фигуристка идеально исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад лутц-тулуп, при этом максимально раскрепостившись эмоционально. Аня вложила всю душу в свой прокат, максимально отыграв каждый акцент. Зал встретил девушку овациями, а она явно была довольна своим прокатом. Впечатлила Щербакова и судей, наградивших её «сизн бестом» в 80,20 балла. Девушка приехала на Олимпиаду с серьёзным настроем!



Закрывала короткую программу девушек Каори Сакамото. Японке пришлось выходить после главных звёзд фигурного катания, но она не растерялась. Безупречно исполнила двойной аксель, тройной лутц и флип-тулуп и эмоционально выложилась полностью. За свой прокат Каори получила 79,84 балла — свой личный рекорд, благодаря чему разбавила российскую тройку.

По итогам короткой программы лидерство захватила Камила Валиева, второй стала Анна Щербакова, а третьей — Каори Сакамото. Александра Трусова осталась в шаге от тройки лучших. Но, как обычно, всё решит произвольная программа. Наши фигуристки близки к тому, чтобы занять весь пьедестал.