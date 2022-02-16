Как фигуристка Трусова провела год перед Олимпийскими играми. Занимательная статистика

График знаменитых фигуристов буквально расписан по минутам. Многочисленные турниры, путешествия, выступления в шоу и всё это в абсолютно разных локациях. Напряжение многократно усиливается за год до Олимпийских игр — каждому фигуристу важно провести это время максимально продуктивно. Но и о комфорте забывать не стоит. Одно из немногих мест, в которых могут отдохнуть спортсмены — это аэропорт.

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Русская ракета Александра Трусова провела год перед Олимпийскими играми очень продуктивно. Знаменитая фигуристка работала не покладая рук, чтобы попасть на главный старт в карьере. Она поучаствовала в нескольких соревнованиях, выиграла важные медали и кропотливо работала над образами. А рядом с ней всегда были её любимые собаки.



Вместе с Priority Pass рассказываем, как Русская ракета провела год перед Олимпийским играми.

Семь турниров и пять медалей

Из-за пандемии коронавируса многие турниры в фигурном катании были отменены. Поэтому период с февраля 2021-го по февраль 2022-го в соревновательном плане получился для Александры Трусовой не таким уж насыщенным. За год фигуристка поучаствовала в семи турнирах и заработала пять медалей: два золота, одно серебро и две бронзы.

Почему не удалось взять медали на каждом соревновании? Всё просто. Кубок Первого канала проводился в формате командника, и там, что логично, разыгрывался кубок, а не медали. Сборная Медведевой, в которую и входила Трусова, проиграла, зато получила приз зрительских симпатий. Без медали на этапе Кубка России в Сызрани Саша осталась лишь из-за того, что снялась с произвольной программы. После короткой она шла первой.



В плане карьерных достижений год до Олимпиады получился для Трусовой очень успешным. Она завоевала бронзу на чемпионате мира, серебро на чемпионате России и стала третьей на чемпионате Европы. Но главная битва у Саши ещё впереди — Русская ракета приехала на Олимпиаду в Пекине только за победой.

Около 16 перелётов в рамках соревнований!

Хоть турниров за последнее время Трусова посетила не так много, загранпаспорт у неё наверняка переполнен штампами о пересечении границ самых разных стран. Только за год ради соревнований Саша посетила Швецию, дважды США, Эстонию, Китай и совершила около 16 перелётов (в том числе и внутри страны). И это при том, что турниры по фигурному катанию проводились не в полном объёме! Не сосчитать, сколько же времени за всю жизнь спортсменка провела в аэропортах.

В режиме загруженного графика фигуристам крайне важно совершать поездки в комфортных условиях. Обеспечить такие способна программа Priority Pass, вместе с которой путешественник получает доступ в более чем 1300 премиальных залов ожидания в аэропортах по всему миру. Помимо залов ожидания, Priority Pass предлагает специальные условия на посещение ресторанов и спа-салонов в аэропортах. Настоящий рай для фигуристов, которым что перед соревнованиями, что после важно уделять достаточное количество времени отдыху и восстановлению.

Пять собак

Ещё один интересный факт: Александра Трусова постоянно берёт с собой на соревнования кого-нибудь из своих собак. А на вопросы журналистов фигуристка с улыбкой отвечает: «У меня сейчас больше собак или четверных? Одинаково». Наиболее частыми попутчиками Саши становились чихуахуа Тина, карликовый пудель Лана и пудель тикап Круэлла. Собачки маленькие, поэтому их удобно брать с собой. Хаски Джек и басенджи Алита дожидаются Трусову с турниров дома, но незримо они всегда с ней.

Саша настолько любит своих питомцев, что на одном из платьев для своей произвольной программы «Круэлла» попросила вышить их имена. Так что теперь собачки с Трусовой даже во время выступлений. Но наряды фигуристы — это уже совсем другая история.

Девять костюмов на шесть программ

Хоть стиль катания у Русской ракеты более силовой и размашистый, она всё ещё остаётся хрупкой девочкой, которая обожает красивые платья. Вообще, в фигурном катании принято весь сезон выступать в одних и тех же костюмах. Чаще всего у каждого фигуриста формула простая: одна программа — один наряд. Но с Трусовой так не работает. За год у Саши было шесть программ (две из них показательные) и аж девять платьев! И это ещё неизвестно, в чём фигуристка планирует выступать в Пекине. Русской ракете важно удивлять болельщиков не только россыпью четверных прыжков, но и эффектными нарядами.

Александра Трусова продуктивно поработала перед Олимпийскими играми и теперь готовится привезти из Пекина медаль. Будем надеяться, что всё задуманное у Саши обязательно получится!