Сборная России была на грани вылета в командном спринте. Всё из-за досадного падения

От мужского командного спринта «классикой» российские болельщики ждут золота. Ведь наши парни демонстрируют в Пекине великолепные результаты: удалось выиграть даже мужскую эстафету, что не получалось нашим лыжникам больше 40 лет. Однако борьба за медали для Александра Большунова и Александра Терентьева едва не закончилась досрочно.

Сегодняшние соревнования изначально должны были начаться чуть позже, но старт пришлось сдвинуть из-за сложных погодных условий. Впрочем, это не слишком помогло — температура на трассе составляла около 15 градусов мороза, которые ощущались и вовсе как -21.

От России сегодня выступали два Александра — Большунов и Терентьев, уже имеющие на своём счету медали ОИ-2022. Большунов завоевал два золота и серебро, Терентьев стал третьим в спринтерской индивидуальной гонке. Конечно, россияне не были однозначными фаворитами этой гонки. Однако наши лыжники сотворили в Пекине уже столько чудес, что сегодня хотелось вновь увидеть что-то подобное.

Первый полуфинал не принёс сенсаций — привычные лыжные лидеры (Норвегия, Франция, Финляндия, Канада) спокойно прошли дальше.

Россияне стартовали во втором полуфинале, где поначалу выбрали достаточно средний темп. Большунов и Терентьев курсировали между первой и четвёртой строчками, всё шло по плану. Казалось, что у наших лыжников есть огромный физический запас, позволяющий откровенно экономить силы перед решающим финалом. Но, как оказалось, попасть в финал тоже очень непросто.

Всё было хорошо до отрезка между пятым и шестым километрами: Терентьев неожиданно упал и не слишком быстро поднялся, из-за чего наша команда выпала из топ-6. Падение стало особенно обидным, учитывая, что Александру в тот момент практически никто не мешал. Как назло, лидирующая группа решила резко ускориться — шансы России попасть в финал начали стремительно таять, наша команда оказалась на грани вылета уже в полуфинале. К счастью, вскоре на лыжню вновь вышел Александр Большунов, перед которым стояла очень непростая задача.

Тут уже было не до экономии сил: Большунов рванул вперёд, настойчиво и одновременно аккуратно «раздвигая» оппонентов. Лидеру сборной России удалось настичь лидеров — эстафету он передал пятым, отставание от первой строчки составляло меньше двух секунд. Завершать гонку предстояло Терентьеву, который тоже выложился на полную. Финишную черту россиянин пересёк одновременно со спортсменами из Швейцарии, Швеции и Австрии — всем Терентьев уступил, не попав в топ-4.

К счастью, Россия всё-таки прошла в финал — как лаки-лузер: наши и американские лыжники проехали гонку быстрее, чем пятая и шестая команды из первого полуфинала. Однако из-за досадного падения Терентьева нашим парням пришлось потратить очень много сил. Хватит ли физических кондиций на финал? Большой вопрос. Но мы продолжаем верить в победу россиян — они готовы взять золото.