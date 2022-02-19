Главное, что нужно знать о гала-концерте фигуристов на Играх в Пекине.

Фигурное катание на Олимпиаде, показательные выступления. Прямая трансляция, время старта

Дата и время показательных выступлений

20 февраля состоятся показательные выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Александра Трусова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Щербакова.



Начнётся гала-концерт в 7:00 по московскому времени.

Прямая трансляция

В прямом эфире показательные выступления будет транслировать телеканал «Россия 1». Начало — в 14:00.



Посмотреть видео можно будет здесь.

Состав участников и порядок выступлений

Первый акт

1. Винсент Чжоу (США)

2. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)

3. Алиса Лью (США)

4. Чен Пен и Ян Цзинь (Китая)

5. Морис Квителашвили (Грузия)

6. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)

7. Вакаба Хигути (Япония)

8. Сёма Уно (Япония)

9. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)

10. Александра Трусова (Россия)

11. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия)

12. Боян Цзинь (Китай)

13. Оливия Смарт и Адриан Диаз (Испания)

Второй акт

14. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)

15. Киган Мессинг (Канада)

16. Каори Сакамото (Япония)

17. Ван Шиюэ и Лю Синью (Китай)

18. Юдзуру Ханю (Япония)

19. Николь Дела Моника и Маттео Гуаризе (Италия)

20. Луна Хендрикс (Бельгия)

21. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия)

22. Юма Кагияма (Япония)

23. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)

24. Анна Щербакова (Россия)

25. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция)

26. Нэйтан Чен (США)

27. Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай).