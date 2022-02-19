Фигурное катание на Олимпиаде, показательные выступления. Прямая трансляция, время старта

Дата и время показательных выступлений
20 февраля состоятся показательные выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине. Россию представят Александра Трусова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Щербакова.
Начнётся гала-концерт в 7:00 по московскому времени.
Прямая трансляция
В прямом эфире показательные выступления будет транслировать телеканал «Россия 1». Начало — в 14:00.
Посмотреть видео можно будет здесь.
Состав участников и порядок выступлений
Первый акт
1. Винсент Чжоу (США)
2. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
3. Алиса Лью (США)
4. Чен Пен и Ян Цзинь (Китая)
5. Морис Квителашвили (Грузия)
6. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)
7. Вакаба Хигути (Япония)
8. Сёма Уно (Япония)
9. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)
10. Александра Трусова (Россия)
11. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия)
12. Боян Цзинь (Китай)
13. Оливия Смарт и Адриан Диаз (Испания)
Второй акт
14. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)
15. Киган Мессинг (Канада)
16. Каори Сакамото (Япония)
17. Ван Шиюэ и Лю Синью (Китай)
18. Юдзуру Ханю (Япония)
19. Николь Дела Моника и Маттео Гуаризе (Италия)
20. Луна Хендрикс (Бельгия)
21. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия)
22. Юма Кагияма (Япония)
23. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)
24. Анна Щербакова (Россия)
25. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция)
26. Нэйтан Чен (США)
27. Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай).
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