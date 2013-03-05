Тутберидзе: главный козырь Липницкой — в её таланте

Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Этери Тутберидзе оценила сильные стороны своей подопечной.

«Главный козырь Юли — в её таланте. Возьмём, к примеру, этот сезон. Несмотря на то что у неё были периоды, когда она месяц не каталась после сотрясения или пропускала 2-3 недели, когда мучилась с ногами, стоило только дать отмашку — она выходила и на первых же тренировках прыгала все тройные. По своему опыту знаю, что других фигуристов после менее длительных перерывов приходилось собирать с нуля, чуть ли не с одинарных, двойных прыжков. Что это, как не талант? Координационный или мышечный, но талант. К тому же Юля хорошо сложена, красивая девочка, прекрасно вращается, у неё очень высокие координационные способности», — цитирует Тутберидзе официальный сайт Федерации фигурного катания России.