Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции, 2034-го — в США

Источник: зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции, 2034-го — в США
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер TSN Горд Миллер сообщил, что в преддверии начала летних Олимпийских игр 2024 года во Франции на встрече Международного олимпийского комитета будут окончательно определены страны, принимающие зимние Олимпийские игры 2030 и 2034 годов. Ими станут Франция и США соответственно.

«Соревнования по хоккею и конькобежному спорту на играх 2030 года во Франции пройдут в Ницце (будет модернизирована нынешняя арена и построена новая). Соревнования по горным лыжам пройдут в районе Куршевеля и Мерибеля.

Зимние игры 2034 года будут переданы Солт-Лейк-Сити, где до сих пор используются многие объекты Олимпийских игр 2002 года. В Солт-Лейк-Сити будет построена новая арена, которая будет использоваться как для матчей турнира, так и для недавно переехавшей команды НХЛ», — написал Миллер.

Материалы по теме
В МИД предупредили о рисках для россиян во время Олимпиады в Париже
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android