Источник: зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции, 2034-го — в США

Инсайдер TSN Горд Миллер сообщил, что в преддверии начала летних Олимпийских игр 2024 года во Франции на встрече Международного олимпийского комитета будут окончательно определены страны, принимающие зимние Олимпийские игры 2030 и 2034 годов. Ими станут Франция и США соответственно.

«Соревнования по хоккею и конькобежному спорту на играх 2030 года во Франции пройдут в Ницце (будет модернизирована нынешняя арена и построена новая). Соревнования по горным лыжам пройдут в районе Куршевеля и Мерибеля.

Зимние игры 2034 года будут переданы Солт-Лейк-Сити, где до сих пор используются многие объекты Олимпийских игр 2002 года. В Солт-Лейк-Сити будет построена новая арена, которая будет использоваться как для матчей турнира, так и для недавно переехавшей команды НХЛ», — написал Миллер.