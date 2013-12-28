Арефьев: дадим Максимочкину проявить себя на "Турне четырёх трамплинов"

Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Арефьев поделился ожиданиями от «Турне четырёх трамплинов».

«На „Турне четырёх трамплинов“ в составе сборной России выступят Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, Ильмир Хазетдинов, Алексей Ромашов. Также мы дадим возможность проявить себя Михаилу Максимочкину. Скорее всего, он примет участие на этапе в Гармиш-Партенкирхене. Нужно посмотреть, как будет бороться с сильнейшими. Михаил хорошо выступил на Универсиаде, но здесь уже другой уровень.

Задача нашей команды – хорошо выступить и набрать максимальное количество очков. Конкретные места мы не загадываем. Хотелось бы, чтобы Ильмир Хазетдинов зацепился за очки, а то он всегда оказывается где-то рядом, но никак не может войти в тридцатку. Эти старты – заключительные. После „Турне“ мы делаем перерыв и выступим уже непосредственно перед Олимпийскими играми – на этапе Кубка мира в Виллингене», — приводит слова Арефьева агентство «Весь спорт».