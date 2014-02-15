Кавунов: две россиянки в финале — не неудача
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Старший тренер сборной России по фристайлу Дмитрий Кавунов высказал мнение, что выступление российских фристайлисток, которые в дисциплине акробатика на Олимпиаде в Сочи не смогли побороться за медали.
«Две наших спортсменки вышли в финал, поэтому я бы не назвал выступление неудачным. Если бы Вероника и Ассоль смогли устоять в своих попытках, то точно прошли бы в следующий финальный раунд. Но как вы видели, вчера не только у наших спортсменок были проблемы с приземлением. Даже более именитые акробаты падали, хотя склон был нормальным. Видно, из-за мокрого снега устоять в момент приземления было сложнее. Однако все находились в одинаковых условиях», — цитирует Кавунова «ИТАР-ТАСС».
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