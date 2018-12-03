Бестемьянова: если бы Медведева на ОИ-2018 каталась за Канаду, она бы выиграла

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова отметила, что многие спортсмены болели за Евгению Медведеву на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Также Бестемьянова считает, что одиночные соревнования должна была выиграть Медведева, а не Алина Загитова.

«Женя болела, пропустила много. Алина была очень хороша, но она только начинала. Мы все это понимали, и мы действительно болели за Женю. Это правда.

Мы так желали, чтобы она выиграла. И ей так мало поставили GOE. Ей должны были поставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но её сдали. Она проиграла нечестно, на мой взгляд. Да, Алина прыгнула на один каскад больше, но все остальные элементы и все компоненты, я считаю, у Жени были выше. И никто этим не занялся. Поэтому мы находимся в таком гневе.

Поэтому я была так расстроена сейчас, когда Женя не в свою силу откаталась, что я дала ужасающее интервью. Была в таком вот состоянии и дала интервью. Сейчас я жалею, что дала его. Я сказала, что если бы не уход Жени из группы Тутберидзе, то Алина сегодня не была бы так хороша.

Вот Женя ушла и заставила команду Этери Георгиевны повернуться к возрастным фигуристкам, а не только заниматься девочками, которые прыгают классные четверные. Но вот Алина уже не будет прыгать четверные или три с половиной. Мы понимаем, что Алина классная, замечательная спортсменка, но если её в группе не поддержать, то пойдут травмы. Надо переводить на другой режим, на другое количество прыжков.

На Олимпиаде Загитова каталась безукоризненно, но чисто по эмоциональному восприятию программы, конечно, Медведева была более зрелой, и это было интереснее.

Если бы Медведева каталась за Канаду, она бы выиграла. Женю просто бросили, никто её не поддержал», – сказала Бестемьянова во время программы «Фетисов» на телеканале «Звезда».