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Виролайнен, Боброва и другие атлеты снялись обнажёнными в честь юбилея Игр-2014

Виролайнен, Боброва и другие атлеты снялись обнажёнными в честь юбилея Игр-2014
Зимняя Олимпиада / Биатлон

7 февраля 2014 года в Сочи состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. В честь пятилетнего юбилея домашних Игр участники тех соревнований приняли участие в пикантной фотосессии, сообщает «Команда России». Авторами фотогалереи стали Андрей Голованов и Сергей Киврин.

В частности, были опубликованы фото фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, биатлонистки Дарьи Виролайнен, шорт-трекиста Виктора Ана, скелетониста Александра Третьякова и вратаря женской сборной России по хоккею Надежды Морозовой.

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв
Биатлонистка Дарья Виролайнен
Биатлонистка Дарья Виролайнен
Скелетонист Александр Третьяков
Скелетонист Александр Третьяков
Шорт-трекист Виктор Ан
Шорт-трекист Виктор Ан
Хоккеистка Надежда Морозова
Хоккеистка Надежда Морозова

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Александр Третьяков выиграл золото, Виктор Ан — три золота и одну бронзу. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях.

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