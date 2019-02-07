Виролайнен, Боброва и другие атлеты снялись обнажёнными в честь юбилея Игр-2014

7 февраля 2014 года в Сочи состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. В честь пятилетнего юбилея домашних Игр участники тех соревнований приняли участие в пикантной фотосессии, сообщает «Команда России». Авторами фотогалереи стали Андрей Голованов и Сергей Киврин.

В частности, были опубликованы фото фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьёва, биатлонистки Дарьи Виролайнен, шорт-трекиста Виктора Ана, скелетониста Александра Третьякова и вратаря женской сборной России по хоккею Надежды Морозовой.

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

Биатлонистка Дарья Виролайнен

Шорт-трекист Виктор Ан

Хоккеистка Надежда Морозова

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Александр Третьяков выиграл золото, Виктор Ан — три золота и одну бронзу. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях.