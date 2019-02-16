Богалий: в биатлонном комплексе Южно-Сахалинска можно готовиться к Пекину-2022

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий готовится к старту «Гонки легенд», которая состоится 18 февраля в Минске, на Сахалине, где наблюдает за выступлениями молодых биатлонистов на I зимних международных играх «Дети Азии».

«Биатлонный комплекс Южно-Сахалинска очень понравился. Особенно трасса для лыжников, у которой интересный рельеф и серьёзные перепады высот. С удовольствием тренируюсь на этих «петлях». На Сахалине мне удалось качественно поработать и над стрельбой, и на лыжне. Так что к старту в Минске я полностью готова.

Штрафной круг на выходе со стрельбища, заход на огневые рубежи и финишный створ похожи на немецкий Оберхоф и чешское Нове-Место.

Вне всяких сомнений, появление в регионе спортивного объекта столь высокого уровня способно дать толчок развитию биатлона на Дальнем Востоке. С такой инфраструктурой на полную мощность заработают школа и местная федерация. Биатлонный комплекс в Южно-Сахалинске можно смело использовать для подготовки к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Кроме того, на острове есть несколько отличных лыжных трасс. Это и Троицкое с длиной круга около 15 километров, и лыжероллерный центр «Санта».

Чтобы стадион на Сахалине появился в календаре серьёзных соревнований, нужно решить ряд вопросов. Главный из них – логистика. Если над ней хорошенько поработать, то чемпионат России по биатлону здесь провести вполне реально. А после того как будет уложено асфальтовое покрытие, появится возможность для круглогодичных тренировок.

Знаете, чем ещё уникальна эта площадка? Она, как и в Мурманске, где я много лет тренировалась, находится в черте города. Это очень удобно для болельщиков. Думаю, у лыжных видов спорта на Сахалине большое будущее», — приводит слова Богалий пресс-служба ОКР.