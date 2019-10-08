Глава НФБР Шахрай предложил включить бадминтон в программу зимних Игр

Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай на заседании Комитета по развитию в рамках проходящей в Куала-Лумпуре сессии совета Мировой федерации бадминтона предложил включить этот вид спорта в программу зимних Олимпийских игр.

Международная федерация разработала программу AirBadminton, в основе которой лежит создание уникального волана, практического не подверженного порывам ветра.

«Яркий пластиковый специальной формы волан будет очень хорошо смотреться на заснеженных площадках. Игра зимой на снегу актуальна не только для России, но и для Канады, и для стран Северной Европы», — цитирует Шахрая пресс-служба НФБР.

По мнению Шахрая, развитие бадминтона в зимнем формате со временем неизбежно поставит вопрос о включении этого вида спорта в программу зимних Олимпийских игр.