Пихлер займётся формированием женской сборной Швеции по двоеборью к ОИ-2026

Бывший главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер будет помогать в формировании женской национальной команды по лыжному двоеборью к Олимпиаде 2026 года.



Специалист в конце прошлого сезона покинул пост тренера биатлонной сборной Швеции и перешёл в Национальный олимпийский комитет. Там он отвечает за поиск и подготовку молодых спортсменов. Начать работу он решил с лыжного двоеборья.



«У нас есть семь лет на реализацию плана, этого достаточно, чтобы иметь хорошие шансы на успех. Нам нужно уже сейчас подыскать талантливых девочек 8-10 лет. У нас прекрасные традиции в лыжном двоеборье, и необходимо отобрать тех, кто действительно хочет покорить вершину в этом виде», — приводит слова 64-летнего Пихлера SVT.