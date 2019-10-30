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Пихлер займётся формированием женской сборной Швеции по двоеборью к ОИ-2026

Пихлер займётся формированием женской сборной Швеции по двоеборью к ОИ-2026
Зимняя Олимпиада / Лыжное двоеборье 0

Бывший главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер будет помогать в формировании женской национальной команды по лыжному двоеборью к Олимпиаде 2026 года.

Специалист в конце прошлого сезона покинул пост тренера биатлонной сборной Швеции и перешёл в Национальный олимпийский комитет. Там он отвечает за поиск и подготовку молодых спортсменов. Начать работу он решил с лыжного двоеборья.

«У нас есть семь лет на реализацию плана, этого достаточно, чтобы иметь хорошие шансы на успех. Нам нужно уже сейчас подыскать талантливых девочек 8-10 лет. У нас прекрасные традиции в лыжном двоеборье, и необходимо отобрать тех, кто действительно хочет покорить вершину в этом виде», — приводит слова 64-летнего Пихлера SVT.

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