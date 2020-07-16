Член МОК Паунд рассказал о возможной отмене зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), а ныне член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд предположил, что зимняя Олимпиада 2022 года, которая должна пройти в Пекине, может не состояться, если летнюю Олимпиаду в Токио так и не удастся провести.

Напомним, изначально Игры в Токио должны были пройти в июле-августе 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на те же даты в 2021 году. Зимняя Олимпиада в Пекине запланирована на период с 4 по 20 февраля 2022 года.

«Если в июле и августе 2021 года в Токио будут проблемы с коронавирусом, трудно представить, что это не вызовет негативных последствий для Игр спустя пять месяцев», — приводит слова Паунда Yahoo Sports.