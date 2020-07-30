МОК поставил под вопрос проведение тестовых соревнований перед ОИ-2022 в Пекине

Координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) поставила под вопрос проведение тестовых соревнований перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России на официальном сайте.
«Влияние COVID-19 и связанные с ним ограничения на перемещение граждан между странами, карантинные меры и новые визовые требования могут создать вызовы для международных экспертов, официальных лиц и спортсменов при посещении Китая во время зимнего сезона-2020/2022. Оргкомитет «Пекин-2022» продолжает тесно сотрудничать с МОК и международными федерациями в поисках возможности провести тестовые мероприятия», — сказано в докладе комиссии МОК.
В докладе комиссии отмечено, что все работы по подготовке к Олимпиаде продолжаются в штатном режиме, несмотря на пандемию коронавируса.
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