Назаров: сделаем всё, чтобы вратари начали турнир с "сухаря"

Главный тренер «Трактора» Андрей Назаров дал прогноз на первый матч сборной России в групповом олимпийском турнире.

«Это не только стартовый матч для России, но и дерби моих земляков – челябинских тренеров Вячеслава Быкова и Олега Знарока. Рассчитываю, что наша команда выиграет на классе и сделает всё возможное, чтобы её вратари – будь то Набоков или Брызгалов – начали турнир с „сухаря“. Поставлю на 4:0», – приводит слова Назарова «Спорт-экспресс».