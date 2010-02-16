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Назаров: сделаем всё, чтобы вратари начали турнир с "сухаря"

Назаров: сделаем всё, чтобы вратари начали турнир с "сухаря"
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Главный тренер «Трактора» Андрей Назаров дал прогноз на первый матч сборной России в групповом олимпийском турнире.

«Это не только стартовый матч для России, но и дерби моих земляков – челябинских тренеров Вячеслава Быкова и Олега Знарока. Рассчитываю, что наша команда выиграет на классе и сделает всё возможное, чтобы её вратари – будь то Набоков или Брызгалов – начали турнир с „сухаря“. Поставлю на 4:0», – приводит слова Назарова «Спорт-экспресс».

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Новости. Олимпиада 2026