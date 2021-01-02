Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Олимпиада 2022 / Новости /

Представлены пиктограммы видов спорта Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Представлены пиктограммы видов спорта Олимпийских игр 2022 года в Пекине
Олимпиада 2022 0
Аудио-версия:

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине представил официальные пиктограммы турнира.

На 24 пиктограммах изображены дисциплины, включённые в программу Олимпиады-2022, ещё на 6 – дисциплины Паралимпиады.

Официальный ролик доступен на официальном канале Игр в YouTube.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая станет первым в истории городом, который примет и зимнюю, и летнюю Олимпиаду.

18 июля 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о добавлении 7 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр в Пекине: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021