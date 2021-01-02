Представлены пиктограммы видов спорта Олимпийских игр 2022 года в Пекине

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине представил официальные пиктограммы турнира.



На 24 пиктограммах изображены дисциплины, включённые в программу Олимпиады-2022, ещё на 6 – дисциплины Паралимпиады.

Официальный ролик доступен на официальном канале Игр в YouTube.



Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая станет первым в истории городом, который примет и зимнюю, и летнюю Олимпиаду.



18 июля 2018 года Международный олимпийский комитет объявил о добавлении 7 новых дисциплин в программу зимних Олимпийских игр в Пекине: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.