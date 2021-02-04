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России предсказали второе место в медальном зачёте зимней Олимпиады-2022

России предсказали второе место в медальном зачёте зимней Олимпиады-2022
Олимпиада 2022 / Олимпизм 0
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Компания Gracenote, которая помимо прочего занимается анализом данных в спорте, спрогнозировала, кто сколько медалей завоюет на зимней Олимпиаде 2022 года, которая должна пройти в Пекине (Китай). По мнению аналитиков, сборная России завоюет 34 медали и завоюет второе место, уступив лишь Норвегии, которая завоюет 41 медаль.

«Российским спортсменам разрешат соревноваться под олимпийским флагом. Если предположить, что все спортсмены, которые занимают первые три места в своих видах в виртуальном зачёте Gracenote, смогут выступить, медалей будет 34. Это будет вдвое больше, чем в 2018 году, и больше, чем когда-либо добивались Россия и СССР на зимней Олимпиаде. Особенно сильны русские в конькобежном спорте, где прогнозируется восемь медалей», — отмечается в сообщении Gracenote.

Места с третьего по пятое в прогнозе заняли Германия, США и Нидерланды, которые должны завоевать 31, 24 и 21 медаль соответственно.

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