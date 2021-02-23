Президента США Байдена призвали бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Член палаты представителей Джон Кэтко призвал президента США Джо Байдена бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) из-за действий властей КНР в отношении уйгуров, направив открытое письмо главе государства.
«Действия, которые предпринимает Коммунистическая партия Китая, противоречат ценностям как США, так и их союзников по всему миру. Участие в Олимпийских играх, проводимых в стране, которая открыто осуществляет геноцид, не только подрывает эти общие ценности, но и бросает тень на обещания, данные всем тем, кто стремится к свободному и справедливому обществу», — отмечается в открытом письме чиновника к президенту.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
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